Piter Albeiro regresó casado y con nuevo negocio:”perdí el miedo al fracaso”

Piter Albeiro es un nombre que ha adquirido tal popularidad en Colombia que muchas personas ignoran cuál es el nombre de pila de este bogotano, criado en Bucaramanga, o más curioso aún, algunos creen que en realidad, se llama así.

El mismo comediante recordó que en alguna ocasión una persona encargada de comprarle un tiquete de avión para una de sus presentaciones, lo adquirió a nombre de Piter Albeiro. Por supuesto, ese pasaje se perdió.

Fue hace 29 años, cuando siendo cadete de la policía se presentó por primera vez en Sábados felices y descubrió que el público se divertía con sus chistes y anécdotas. Sin embargo, pasaría un buen tiempo para que se decidiera a hacer del humor, una empresa.

Ómar Alejandro Leiva como fue bautizado, nació el 2 de diciembre de 1976 en Bogotá, pero se considera santandereano porque creció en Bucaramanga. Solo estuvo lejos de ‘la ciudad bonita’ cuando su padre, médico de profesión, fue nombrado director del hospital del Cocuy. Un par de años después, cuando Alejandro tenía 9, estuvo de regreso en la capital santandereana.

Se convirtió en policía, a pesar de los ruegos de su papá, quien le pedía que siguiera sus pasos y hasta le consiguió universidad en Bogotá para estudiar la carrera. Alejandro prefirió entrar a la Escuela General Santander, institución a la que ingresó el 1 de junio de 1994 y llegó a ser teniente. Cuando era cadete se presentó en esa primera ocasión en el programa más antiguo de la televisión.

Su regreso a ‘Sábados felices’ fue en 2000, allí estuvo por varios años, y en este escenario Piter Albeiro se hizo tan famoso que Alejandro quedaría a la sombra.

Alejandro Leiva convirtió a Piter Albeiro en un próspera empresa

En el programa se había acostumbrado a ganar cada semana, y cuando no fue así, se molestó tanto que prefirió no volver. Ese día, manejando rumbo a Bucaramanga, se le ocurrió que el humor sería su nuevo negocio. Comenzó sus presentaciones, primero contando chistes en supermercados, donde marcas reconocidas lo respaldaban y le pagaban muy bien. Así, poco a poco, la empresa para hacer reír se fue perfeccionando hasta convertir a Piter Albeiro en uno de los humoristas más reconocidos del país.

Piter se presentó por primera vez en 1996 en 'Sábados felices'. Era cadete de la policía Fotografía por: cortesía

El nombre de Piter sigue intacto en la memoria de sus seguidores, aunque lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos. Aunque también hay que mencionar que durante un tiempo no hizo shows y se enfocó en su parte empresarial.

Es necesario además decir que su participación en ‘MasterChef Celebrity’ en el 2018 le permitió seguir aún más vigente, pues allí demostró que no solo podía hacer reír, sino que era disciplinado y podía alcanzar lo que quisiera.

Leiva llegó al reality sin saber cocinar y se alzó con el millonario premio. No es la primera vez que le ocurre algo similar, por eso, en el 2019, escribió el libro ‘El sueño del millón de dólares’, donde incluyó pautas para alcanzar el éxito, ser emprendedor y demostrar que, con preparación y esfuerzo, se puede llegar a ser el mejor en un renglón donde nunca se ha experimentado.

Piter Albeiro se ha levantado de la quiebra económica

En Miami montó un rent a car que rápidamente prosperó y le permitió consolidarse como empresario, sin embargo, la pandemia lo afectó. Atravesó desafíos laborales, económicos y personales: vino esa quiebra económica que le exigió reinventarse, y llegó la ruptura matrimonial de su primera esposa, madre de su hijo Alejandro.

Sacó una vez más su espíritu de negociante y después de vender hasta tapabocas, se le ocurrió rentar yates y logró reponerse. Ahora su compañía se ha diversificado y emplea a decenas de personas. Eso sin contar que ha abierto restaurantes en Miami.

El humor sigue siendo el motor inicial de Piter Albeiro, quien se presenta en distintas ciudades de Estados Unidos con lleno total, y que ahora regresó a Bogotá después de 8 años, en una corta gira con su show ‘En vivo’. Durante este tiempo, la vida afectiva del bogotano con corazón santandereano también dio un vuelco con la llegada de Isabel Brazón, su esposa, y madre de Camilo, su bebé de seis meses. De esas nuevas dinámicas, del espectáculo que lo trae de regreso, la razón por la que se sigue presentando en show, aun sin necesitarlo económicamente y más habló con Vea.

¿Cómo ha sido el proceso de volver a ser papá?

“El volver a tener bebé es maravilloso. Yo siempre había querido tener dos hijos, de hecho, mi niño mayor siempre pedía un hermanito. Y en esta nueva etapa, pues ha sido chévere, solo que sí un poco diferente porque mi niño (mayor) nació en Bogotá, con las comodidades que tiene uno de tener una enfermera en la noche. Con él nunca trasnoché, tenía una enfermera en el día, aparte teníamos la señora que nos colaboraba en la casa con la limpieza, entonces estábamos llenos de gente que nos ayudaba. En Miami la cosa es muy diferente, y eso ha hecho que pueda vivir el proceso mucho más de cerca y nos guste. Como somos dueños de nuestro tiempo, tenemos toda la disposición, no manejamos un horario para salir justo a trabajar, entonces nos lo hemos tomado todo con la calma del mundo, el trasnocho, el baño, el estar con él todo el día y dedicarle tiempo al 100%”.

¿Y el volver a estar casado?

“Súper bien, porque nosotros nos llevamos excelente, trabajamos juntos en muchas cosas, viajamos juntos. Entonces es una etapa de equipo, de evolucionar en las empresas, de seguir aprendiendo de lo que nos ofrece Miami, porque allá uno tiene que tratar obviamente de reinventar algunas cosas, muchos retos, abrimos unas rentas y unos restaurantes, pero no tenemos mucha experiencia con eso. Es aprender cada uno en su papel, ella, desde la parte administrativa, y yo, desde el marketing, desde la imagen, la venta y la gerencia”.

Después de un divorcio, quedan muchas lecciones para aplicar en las nuevas relaciones, ¿cuáles son las suyas y cómo las aplica en esta nueva etapa?

“Ceo que lo que más se aprende es que uno no debe dar por hecho que las cosas son para siempre, el mundo cambia, las relaciones cambian, las prioridades en las personas cambian, y hoy por hoy es supremamente normal. Ya nadie tiene una obligación de estar con otra persona simplemente por un papel o un compromiso. Entonces lo que le deja a uno como lección es que tiene que aprovechar el día a día, el momento, disfrutar, viajar y saber que nada dura para siempre”.

Piter Albeiro se casó por segunda vez el 8 de abril del 2024

Hablemos un poco de su esposa Isabel, sabemos que es venezolana, ¿cómo se conocieron, a qué se dedica?

“Nos conocimos en Miami, trabajábamos en la misma industria y ella es periodista. Nos la llevamos súper bien, nos complementamos muchísimo. Es una persona que conoce los medios de comunicación, que toda la vida ha estado entre artistas y medios. Entonces ha sido un complemento chévere para volver a retomar mi carrera y para crecer tanto como empresario, cocinero y comediante”.

Piter Albeiro no es solo un comediante, es un artista y empresario que se ha convertido en ejemplo de superación, ¿cómo logra levantarse una y una vez y seguir siendo exitoso y próspero?

“Creo que el tema es que yo he fracasado tantas veces en muchas cosas desde muy jovencito que yo le perdí el miedo al fracaso. Tengo la fortuna que mi talento me ayuda a recuperarme económicamente muy rápido. Es decir, yo hacía de pronto un mal negocio, compraba algo que no me funcionaba y eso me permitía como experimentar más, pero ya la edad, el tiempo ya no es el mismo, ya la experiencia no es la misma. Entonces lo que yo he hecho es ser un poco más meticuloso, prepararme un poco más. Ahora con mis empresas tengo personas, gerentes y gente a la que se le delegan responsabilidades muy grandes y que han sacado adelante proyectos muy bonitos como el Rent a car, que ya tiene nueve años, es una empresa muy constituida y muy bien estructurada, que tiene casi 30 empleados, de la que dependemos muchas personas.

Hay que entender que aunque se tengan muchos negocios, aunque dependan de uno, están muy ligados a la preparación y a la capacidad que tiene cada empresario de entender el momento en el que se está. Mucha gente llega a Miami con la expectativa de que a todo el mundo le va a ir bien y se confían y quieren tener la misma vida que tenían en Colombia y literal se revientan muy fácil y a los tres meses se han gastado un poco de dinero y los resultados no son los que esperaban y terminan devolviéndose y pensando que es imposible”.

La razón por la que Piter Albeiro se sigue presentando sin necesitarlo

Siendo un empresario próspero y exitoso de carros y yates ¿por qué sigue presentándose en sus propios shows?

“Si yo ya no quisiera volver a presentarme, no pasaría nada. Duré seis años por fuera de los escenarios y seguía teniendo exactamente la misma vida. Lo triste del asunto es que poco a poco me daba cuenta que la gente se iba como olvidando de mí. Los muchachos ya no me conocían, no tenían ni idea qué hacía yo y son precisamente los que en redes sociales ven mis carros, mi casa y son los primeros que empiezan a decir que quién sabe yo qué estaría haciendo porque ya no me conocen. Entonces para mí como artista, desaparecerme tanto tiempo no fue como chévere. Y lo otro es porque yo uso la imagen también de Peter Albeiro como el artista que soy, para generar confianza en los clientes de mi empresa. Entonces me di cuenta que ya podía seguir siendo comediante, pero no tenía que trabajar al ritmo de antes. Ahora yo voy y me relajo, es decir, yo coordino mis presentaciones donde quiero, me voy una semana antes, ya lo tomo como vacaciones. Entonces casi que son vacaciones gratis, porque con lo que me gano en la presentación, pago el hotel, paseamos y regreso con dinero. Entonces es una maravilla”.

También te puede interesar: Piter Albeiro: así salió de la quiebra económica. “me propuse recuperarlo todo”

Y en esas presentaciones ¿qué hace se encomienda a alguien, qué hace o en qué cree?

“Yo solo creo en Dios, eso sí, siempre antes de cada presentación hago una oración y le pido a Dios, obviamente, sabiduría, salud y que el mensaje que tiene mi show le llegue a las personas que sabe que lo necesitan, porque mi show tiene unos mensajes bien bonitos. Entonces le digo a Dios ‘que hoy mi show le llegue a la persona que tú trajiste y que se cumpla tu propósito con esa persona.’ Soy muy de hablar mucho con Dios”.

Y ¿cómo es el nuevo show que lo trae a Bogotá?

“Mi nuevo show se llama ‘En vivo’ y trae muchas cosas de diferente a los otros shows porque aquí le cuento a la gente cómo he vivido todo un proceso y cómo he logrado aprovechar todas las oportunidades. Es un show en el que hablo del trabajo, hice un homenaje a la palabra trabajo y cuento cómo sin saber cocinar, un día resulté ganando ‘MasterChef’. Cómo me convertí en el único ser humano que ha durado contando chistes cinco días, cuatro noches y esas historias han inspirado a muchas personas. Entonces mi nuevo show es espectacular, tengo ya dos años presentándolo en casi todo EE.UU. con agotando boletería y todo, absolutamente todas las presentaciones y por supuesto, después de ocho años volver a Bogotá es un reto maravilloso”.

¿Cómo es su relación con su primera esposa? Y con su hijo mayor?

“Mi relación con mi primera esposa en este momento es una relación cordial, tranquila con ella y con su familia. Por ejemplo, el papá y la mamá nunca han dejado de ser iguales de especiales conmigo. Siempre entendieron que pues que hay procesos y hay momentos de la vida y que cada quien tiene prioridades. Con mi hijo mayor, las relaciones absolutamente maravillosas. Somos muy cercanos, compartimos mucho, nos la llevamos súper bien, jugamos al golf juntos, jugamos fútbol juntos, le gusta irse de vacaciones conmigo. Tenemos una relación muy bonita y tenemos demasiada confianza”.

Finalmente, qué lo hace un hombre pleno y feliz y qué le quita el sueño y la paz?

“Me hace pleno y feliz saber que estoy haciendo lo que me gusta y lo que quiero. Tener a mi mamita viva, con buena salud y saber que le puedo dar todo lo que ella quiera. Mi madre depende económicamente de mí hace mucho tiempo y poder obviamente darle las cosas que ella quiere, viajar conmigo, que compartamos juntos, me hace plenamente feliz. Tener una familia bonita, ver mi chiquitín con seis mesesitos creciendo, acompañarlo a sus actividades, viajar juntos con él como familia, que me acompañan a los shows, eso me hace muy feliz.

¿Y qué me quita el sueño? ¿Qué me quita la paz? El sueño me lo quita el sentir de pronto que en alguna de las empresas las cosas no están saliendo bien, me estresa un poquito. Yo reviso las ventas todos los días, reviso en la publicidad, reviso todo. Entonces cuando las cosas no están bien, si me quita un poquito el sueño y hasta que no lo arreglo, hasta que no pongo todo en orden, no me como que no quedo en paz”.

Aquí más noticias que son tendencia