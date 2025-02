¿Por qué Beéle no publica fotos con Isabella Ladera? Así respondió el cantante

Beéle e Isabella Ladera conforman una de las parejas más controversiales de la farándula latina, entre otras razones, por el origen de su relación amorosa. Según admitió el cantante en su momento, la influenciadora fue su amante y con ella engañó a Cara Rodríguez, la madre de sus dos hijos.

Desde entonces, el colombiano y la venezolana suelen estar en boca de sus seguidores y detractores. Aun así, han sabido sortear los cuestionamientos y sacar adelante un noviazgo que se acerca a su primer aniversario.

¿Por qué Beéle no publica fotos en redes con Isabella Ladera?

Una de las estrategias por las que ha optado la pareja para enfrentar las críticas es responderlas directamente. En horas recientes, por ejemplo, habilitaron la ‘caja de preguntas’ de sus cuentas en Instagram y respondieron algunos de los comentarios.

“¿Por qué Beéle no sube fotos contigo?, así como lo haces tú con él", fue una de las dudas que recibió Isabella Ladera, ante lo cual el barranquillero de 22 años respondió de forma contundente.

"Yo te amo, mi amor ¡Yo te amo con mi vida! Y les voy a decir algo… ni yo sé por qué (...) ¿Ustedes están pensando que yo no la quiero por eso?, ¡dejen de ser tan tóxicos! No piensen mal. Con eso de no de subir fotos, no pasa nada. Yo ni pendiente ando de redes y cuando entro ando viendo otros videos por ahí. Te amo", aseguró el artista, quien estrenó recientemente una colaboración musical con Piso 21 y Marc Anthony llamada Volver.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así admitió Beéle que le fue infiel a Cara con Isabella Ladera

En una entrevista que concedió a la emisora Los 40, luego de que su expareja Camila Rodríguez (Cara) lo señalara públicamente de haberle sido infiel, el intérprete de Frente al mar y Mi Refe resolvió todas las dudas al respecto.

“Sí, he sido infiel. Soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores (...) Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, pues he sido muy inmaduro en muchas ocasiones. Tomé una carrera grandísima desde los 16 años y creo que he tenido suficiente tiempo para tomar buenas decisiones, así como para equivocarme y seguir adelante”, expresó Beéle en aquella ocasión.

Por último, el músico atlanticense pidió perdón a quienes les haya afectado su comportamiento: “A cualquier persona que le haya hecho daño en todo mi camino le pido disculpas, a todas las personas ofendidas con esta polémica, a la madre de los niños también”.