¿Por qué Catalina Gómez no está en ‘Día a Día’? Esta es la razón de su ausencia

Catalina Gómez hace parte del grupo de presentadores de Día a Día junto a Carolina Cruz, Carolina Soto, Carlos Calero e Iván Lalinde. La antioqueña de 45 años ha construido una sólida carrera en la televisión colombiana. Se ha destacado como presentadora y se ha convertido en uno de los rostros más queridos del entretenimiento en el país.

Catalina Gómez se fue del país a acompañar a su hija Emilia

Sin embargo, su ausencia esta semana en el programa ha despertado la curiosidad de los televidentes, quienes se han estado preguntando qué le ha pasado a la presentadora. La razón es por un significativo acontecimiento familiar. Su hija mayor, Emilia Sampedro, de 17 años, está a punto de iniciar una nueva etapa académica fuera de Colombia. Recientemente, la joven compartió en sus redes sociales que se mudará a Inglaterra durante los próximos dos años para completar su educación secundaria. Como ella misma explicó, aceptó esa oportunidad luego de ganarse una beca que le permitirá cursar los dos últimos años de colegio en ese país.

De acuerdo con lo que han mostrado en redes sociales, Catalina, su esposo Juan Esteban Sampedro y Cristóbal, su hijo menor, viajaron a Inglaterra para acompañar a Emilia en este importante cambio de vida y ayudarla durante sus primeros días de adaptación. Es por esa razón que la presentadora no ha estado estos días en el programa matutino.

La presentadora, quien lleva 20 años en el matutino de Caracol Televisión, salió del país. Fotografía por: Instagram

En redes sociales, los internautas le han dejado mensajes a Emilia deseándole éxitos en esta nueva etapa que iniciará lejos de su familia y amigos: “Dios guíe cada paso que des, disfruta, aprende y aunque vas a estar muy lejos de todos en especial de tu familia, sé que es para un mejor futuro”, “de lo más duro debe ser decirle adiós a mamá”, “te deseo un buen viaje éxitos y muchas bendiciones”, “qué oportunidad tan bonita, disfruta y aprovecha”, “Dios te bendiga y te acompañe en cada paso que des, un fuerte abrazo”, “las despedidas son muy tristes”, “Dios te guarde y te bendiga, te queremos muchísimo”.

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El duro momento que vivió Catalina Gómez para ser mamá

En una oportunidad, la presentadora dialogó con Laura Acuña en su programa la sala de Laura Acuña, donde reveló que perdió tres hijos: “Fue entre Emilia y Cristóbal, perdimos tres bebés. Cuando le dije a Juan que si quería tener más hijos, me dijo: ‘Pero solo uno más, pero esperemos que Emilia esté más grande’. Ella ya tenía dos años y comenzamos a buscar, pero muy difícil, no quedaba embarazada y me hice exámenes, tenía un tema de ovario poliquístico (...) Empecé un tratamiento, quedé embarazada, perdí ese primer bebé, sentí que se me iba la vida, es muy duro, soy muy provida y creo que desde el momento en que óvulo es fecundado, hay vida... Pasó el tiempo, volví a quedar embarazada y perdí ese bebé, otra vez. No deja de ser muy duro. Hasta que ya Cristóbal venía en camino y, como al tercer mes, me dijeron que venía con problemas. Que en un 99% de probabilidad él no iba a nacer bien, es un milagro del 1%”, contó en ese momento.

Aunque el pronóstico era difícil, ella confió en Dios y siguió adelante: “Entré en un estado de ‘mude’, no lloré ni nada. Le dije a Dios que lo que él quisiera estaba bien (...) lo dejé en sus manos, me tocó esperar varias semanas por los estudios genéticos, unos días de mucha angustia y zozobra. Llegaron los exámenes y me llama la doctora, y estaba perfecto, me dijeron que era niño, que estaba perfecto”, agregó.