¿Por qué Claudia Bahamón no está en ‘MasterChef’? “Se abrió casting para mi reemplazo”

Claudia Bahamón lleva 27 años trabajando en el canal RCN, de los cuales 11 han sido como presentadora de MasterChef Celebrity. Durante este tiempo en el programa culinario, se ha destacado, entre otras cosas, por su carisma con todos los participantes que han pasado por la cocina. Además de presentar, en algunas ocasiones, la arquitecta de profesión les ha ayudado a algunos a realizar sus preparaciones para presentarlas ante los chefs.

Tanto en la pantalla como en redes sociales, los concursantes han demostrado tener una gran relación con ella. Constantemente le dejan mensajes de cariño, e incluso, cuando debe ausentarse del programa, le expresan cuánto la extrañan. Lo mismo ha sucedido con los televidentes y usuarios en redes, quienes, por estos días, han echado de menos su presencia en la pantalla.

¿Qué le pasó a Claudia Bahamón?

Tras recibir múltiples mensajes en sus redes preguntando qué le había ocurrido y si estaba bien de salud, la presentadora de 47 años despejó las dudas y dio un parte de tranquilidad: “Estoy bien! Tranquilos, estoy bien. A veces somos increíblemente responsables con todo y con todos… menos con nosotros mismos. (Este es el gran aprendizaje)”, comenzó diciendo.

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Enseguida, explicó que la fuerte carga laboral, entre otros compromisos, afectaron su salud: “Cumplimos, trabajamos, corremos, cuidamos, seguimos… y se nos olvida escuchar el cuerpo. Hasta que el cuerpo habla más fuerte. Eso fue lo que me pasó en los capítulos que están viendo estos días de MasterChef. Hace varios meses, en plena grabación, tuve un episodio cardiovascular que me asustó mucho y me obligó a parar en plena eliminación (sí, el día que Milena tuvo que salir), ir a urgencias y, sobre todo, cuidarme", reveló.

Sin embargo, actualmente se encuentra en perfectas condiciones: “Hoy, meses después, estoy bien y puedo mirar ese momento con gratitud y con una certeza: nada de lo que hacemos es más importante que estar bien para poder hacerlo”.

¿Reemplazarán a Claudia Bahamón en ‘MasterChef Celebrity’?

A manera de broma, la originaria de Neiva reveló que algunos de los participantes de esta temporada quieren ocupar su lugar: “Mientras tanto, en mi ausencia parece que se abrió casting para mi reemplazo 😂. Emiro ya lo intentó, Carmelo también… y les adelanto que faltan varios. ¡Se van a divertir!”, escribió. Sin embargo, se trata de un sarcasmo, pues, según reveló, próximamente regresará a la pantalla. “Yo prometo volver… no les adelanto cuándo, pero tuvo que ser hasta que mi cuerpo me dijo que era el momento”.

Sus seguidores reaccionaron a sus declaraciones: “Haces mucha falta, cuídate mucho y vuelve pronto”, “regresa pronto Clau. Esta gente está haciendo desastre en tu cocina. Eeres la mejor, recupérate. Te queremos mucho”, “nos haces falta, en gran parte vemos el programa por ti, cuídate mucho me alegra saber que estás bien”, “eres irreemplazable. MasterChef es lo que es por ti... cuídate y espero que tu regreso sea pronto”, “sin ti el programa no es lo mismo. No existe remplazo para ninguno, pero mucho menos para ti”, “esa risa, ese carisma y la naturalidad para llevar un programa se extraña”, “al programa le falta tu presencia. No se te olvide que Rausch también intentó ser tú anoche”.