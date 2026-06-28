¿Por qué devolvieron a Johana Velandia de Costa Rica? “triste”

La comediante colombiana Johana Velandia, a quien muchos conocen en redes sociales como “Una gorda ahí” y que se hizo famosa por su participación en el reality show La casa de los famosos Colombia, enfrentó uno de los momentos más duros de su carrera. Las autoridades migratorias de Costa Rica le negaron la entrada al país, lo que la llevó a derrumbarse en llanto y a ofrecer disculpas sinceras a sus seguidores.

¿Qué pasó con Johana Velandia, exparticipante de ‘La casa de los famosos’?

A través de un conmovedor video que compartió en sus redes sociales, la humorista relató su experiencia tras viajar al país centroamericano para llevar a cabo una serie de presentaciones de su espectáculo en los días 24 y 25. Sin embargo, al llegar al aeropuerto, las autoridades le pidieron el permiso laboral necesario, un documento que, según ella, no había sido gestionado por la organización responsable del evento. Según lo que contó la artista, al llegar a Costa Rica, le aseguró a Migración que formaba parte de un evento organizado por una productora local y otra en Bogotá, confiando en que toda la documentación estaba en orden. No obstante, las autoridades le informaron que no contaba con el permiso de trabajo requerido para realizar actividades remuneradas en el país.

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“Llegué. Cuando llegué, Migración me dice: ‘Su permiso de trabajo’. Y dije: ‘Claro’. Yo estoy con, ‘Pura Vida Stand Up’, que es la productora acá de Costa Rica, más mi productora de Bogotá, quienes están haciendo todo el evento. Y se supone que en la carpeta que tenemos en el grupo están los documentos, pues resulta que ellos no habían hecho el permiso y pues querían que yo pasara con visa de turista. No me dejaron ingresar, aunque aquí en Costa Rica de verdad fueron superlindos, todos preocupados, todos querían ayudarme, pero no hay nada que hacer, porque si no tengo permiso de trabajo, no puedo ingresar”.

Velandia compartió que, tras ser devuelta a Colombia, le informaron que aún había una oportunidad de completar el trámite que le faltaba. Con la esperanza de resolver el problema, decidió comprar un nuevo pasaje y volar de nuevo a Costa Rica. Sin embargo, al llegar por segunda vez, las autoridades determinaron que su documentación seguía sin cumplir con los requisitos necesarios, lo que resultó en que le negaran nuevamente la entrada al país. “Se siente uno como que está haciendo algo ilegal, que uno está robando, no sé. Aunque han sido superamables conmigo, pero leyes son leyes y pues acá no se puede pasar”.

Con una evidente tristeza, la humorista se disculpó con todos aquellos que habían comprado entradas para sus shows, explicando que siempre creyó que los organizadores estaban manejando la documentación necesaria. Además, señaló a la productora del evento, culpándola por no haber gestionado a tiempo el permiso laboral que se requiere para los artistas extranjeros que se presentan en Costa Rica.