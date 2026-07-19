¿Por qué el papá de Lamine Yamal no lo acompaña en el Mundial 2026? Se conoció la razón

La ausencia de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, en las tribunas del Mundial 2026 no ha pasado desapercibida. Mientras la joven figura de la selección española ha contado con el respaldo de su madre, Sheila Ebana, su hermano menor y otros familiares durante el torneo, muchos aficionados se preguntaban por qué una de las personas más cercanas al futbolista no viajó para acompañarlo en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Con España instalada en la final de la Copa del Mundo y el jugador de 19 años consolidado como una de las grandes figuras del certamen, el propio Mounir decidió poner fin a las especulaciones.

En una entrevista concedida al programa ‘Y ahora Sonsoles’, de Antena 3, el papá de Lamine Yamal reveló que su ausencia no responde a problemas personales ni familiares, sino a una condición médica que le impide afrontar un viaje de esas características.

¿Por qué Mounir Nasraoui no acompaña a Lamine Yamal en el Mundial?

Durante la conversación con el espacio televisivo, Mounir Nasraoui explicó por primera vez que padece epilepsia, una enfermedad que requiere tratamiento permanente y que puede desencadenar crisis ante situaciones de fuerte estrés o emociones intensas. Por esa razón, aseguró que consideró más prudente seguir el Mundial desde España en lugar de desplazarse hasta Estados Unidos.

“Es muy duro para mí... soy una persona epiléptica, tengo que tomarme bastantes pastillas al día”, afirmó el padre de Lamine Yamal.

Además, reconoció que la emoción que supone presenciar los partidos de su hijo en un escenario de esa magnitud podría afectar su estado de salud. “Puede darme un ataque epiléptico. Puedo estar ahora mismo de los nervios; de la emoción puede darme un ataque epiléptico”, manifestó durante la entrevista emitida por Antena 3.

Lamine Yamal junto a Mounir Nasraoui, su papá. Fotografía por: Instagram @hustle_hard_304

Mounir Nasraoui señaló que tomó la decisión pensando tanto en su bienestar como en el de su familia. “Hay que pensarse las cosas bien antes de viajar. En mí, en él y en los que están alrededor. Entonces, mejor estar en casa y verlo desde aquí”, explicó, descartando así cualquier otra versión que había circulado sobre su ausencia.

Pese a la distancia, el papá de Lamine Yamal aseguró que ha seguido cada presentación de la selección española y mantiene contacto constante con su hijo. De hecho, reveló que hablaron después de la victoria sobre Francia en semifinales. “Me ha llamado y me ha dicho: ‘Papá, estoy muy orgulloso’, y yo le he dicho: ‘Yo estoy más orgulloso que tú’”, concluyó.

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