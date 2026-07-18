¿Por qué hacer un show de entretiempo en la final del Mundial de 2026? Lo que hay detrás

Asistir a un Mundial de fútbol es una de las experiencias que todo hincha quiere vivir. Por eso, cada cuatro años, miles de aficionados hacen todo lo posible para asistir a la cita mundialista y ver a su selección o a sus equipos favoritos. Aunque muchos no logran conseguir entradas, se conforman solo con vivir el “ambiente mundialista”. Durante un mes, millones de hinchas alrededor del mundo pudieron disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA que se realizó de manera simultánea en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Esta edición fue un hito en la historia del torneo, pues no solo se convirtió en el primer Mundial organizado por tres naciones, también fue el primero en contar con la participación de 48 selecciones, pues en los últimos años fueron 32 equipos.

La cita orbital, que inició en Uruguay en 1930, ha dejado de ser solo una celebración del fútbol para convertirse en un fenómeno cultural y de entretenimiento que va más allá de los 90 minutos de juego. El partido entre España y Francia rompió todos los récords de audiencia en la televisión estadounidense, convirtiéndose en la semifinal masculina de un mundial más vista de la historia. La transmisión de Fox Sports, por ejemplo, tuvo un promedio de 11,46 millones de espectadores, alcanzando picos de más de 15,5 millones.

Del fútbol al ‘sportainment’: el show de medio tiempo que transformará la final del Mundial

Este término representa la fusión del deporte con el entretenimiento. Se trata de un nuevo modelo de marketing y negocio que ha venido transformando en Estados Unidos los eventos deportivos de corta duración en grandes espectáculos. Por eso, esta vez en el campeonato no se disfrutó del show de inauguración que contó con artistas como Shakira, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, entre otros, sino que también hubo inclusión de música en vivo en las previas, DJ animando los calentamientos, e incluso, en esta oportunidad, los directores de cámaras pusieron mucho más énfasis en captar a los VIP en los palcos, mostrando a actores de Hollywood, músicos y deportistas de otras disciplinas. Sabrina Carpenter, Shakira, David y Victoria Beckham, Mick Jagger, Tom Cruise, Sofía Vergara, Ryan Reynolds, Paris Hilton, Jamie Foxx, Christina Aguilera, Big Sean, Becky G, Shaboozey, Rob Lowe, Teyana Taylor y Dylan Sprouse fueron algunos de los artistas captados en la tribuna.

Fotografía que muestra un cartel de la FIFA durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 en el estadio SoFi en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/ Omar Alonso Fotografía por: Omar Alonso

En casi un siglo de historia, por primera vez en una Copa del Mundo, se realizará un show de medio tiempo, un espectáculo que rompe la Regla 7 de la IFAB (International Football Association Board) que prohíbe que esta pausa supere los 15 minutos, porque “un descanso prolongado durante el partido puede tener un impacto negativo en la protección y seguridad de los jugadores”. El evento durará más de lo esperado. En un inicio se dijo que entre 20 y 30 minutos, distribuidos entre la presentación musical, el montaje y el desmontaje del escenario. Mientras tanto, los jugadores de España y Argentina tendrán que esperar en los camerinos del Estadio Nueva York Nueva Jersey. Esta medida ha generado debate, pues técnicos, jugadores y analistas opinan que un entretiempo de esta duración podría influir en varios aspectos del juego, como la recuperación física, la temperatura de los músculos y la estrategia táctica que los equipos implementan durante el partido.

Sin embargo, después de múltiples especulaciones, en la tarde de este viernes 17 de julio, la FIFA confirmó que el entretiempo no superará los 17 minutos, es decir, solo dos minutos más de lo reglamentario. Los otros seis serán usados para la preparación y desarmado del escenario.

No obstante, con esta novedad, la FIFA está convirtiendo la final en un evento similar al Super Bowl de la NFL que ha demostrado durante más de treinta años, que un espectáculo musical de solo unos minutos puede generar gran impacto en los medios de comunicación y redes sociales, además de representar tanto valor comercial como el propio juego. Este evento tiene al menos tres similitudes con el Super Bowl. Primero, el formato: será un espectáculo breve montado en una plataforma especial en medio del campo, tal como sucede cada año en la final de la NFL. En segundo lugar, así como el Super Bowl incorpora artistas sorpresa (como Rihanna en 2023 y Usher en 2024), la final del Mundial 2026 también contará con grandes estrellas invitadas. Y, finalmente, crear un segundo pico de audiencia y conversación global que no dependa únicamente del resultado del partido.

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Así será el show de medio tiempo de la final del Mundial: estos son los artistas que se presentarán

Esta producción de gran formato contará con la participación de algunos de los artistas más grandes del mundo, entre ellos, Shakira, Madonna, Justin Bieber y Burna Boy, quienes serán los protagonistas de los 11 minutos del show. Asimismo, estarán las estrellas como BTS y el coro PS22 (con la participación de Coldplay). Para darle un toque de nostalgia y entretenimiento familiar, también harán presencia los personajes de “Sesame Street” (Plaza Sésamo) y “The Muppets”.

Antes de este espectáculo y de que comience el partido, se realizará la ceremonia de inauguración que contará con presentaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y IShowSpeed. Tom Cruise y Post Malone tendrán una aparición especial. La FIFA también confirmó que Jennifer Hudson interpretará una versión del himno nacional de Estados Unidos.

Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dijo: “Haciendo eco del espíritu de las ceremonias de apertura, que dieron la bienvenida al mundo al escenario más importante de Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura cerrará el círculo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes de que demos comienzo al tan esperado partido que coronará a los campeones de este torneo histórico”.

¿Por qué se realizará un show de medio tiempo en la final del Mundial?

Esta iniciativa, que se lleva a cabo en colaboración con Global Citizen y cuenta con la dirección artística de Chris Martin, el vocalista de Coldplay, marca uno de los cambios más significativos en la historia reciente del campeonato, pues su intención, según Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, es dejar un legado duradero para los niños de todo el mundo. “Al juntar a los artistas más destacados del panorama internacional, el fútbol y un compromiso común por la educación, tenemos la oportunidad de convertir un momento cultural muy importante en un acto de gran repercusión a través del Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Espero que, dentro de diez años, veamos cómo la vida de millones de personas ha cambiado gracias a este momento histórico”, dijo.

El presidente de la organización, Gianni Infantino, afirmó que el espectáculo del entretiempo será un momento “que llegará al corazón de las personas”, al fusionar música, fútbol y un mensaje de impacto social.

Shakira, quien además es miembro del consejo asesor del Fondo del máximo organismo rector del fútbol a nivel mundial y Global Citizen para la educación, aseguró: “Llevo toda la vida haciendo dos cosas: componer canciones y construir escuelas. En la Copa Mundial de la FIFA, conjugaré ambas. Junto a Madonna y BTS, interpretaré Dai Dai, la canción que he compuesto para este Mundial y para los niños de todo el mundo, a los que llegaremos gracias al Fondo de la FIFA y Global Citizen para la educación. Espero que, en el mayor escenario del planeta, la importancia de invertir en la educación infantil acapare todos los focos".