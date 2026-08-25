¿Por qué la muerte de Fabio Torres, ‘El Rector’, le duele tanto a los artistas vallenatos?

Este lunes 24 de agosto, el mundo del vallenato se vistió de luto. Fabio Torres, apodado cariñosamente como ‘El Rector’, falleció en la Clínica Erasmo en Valledupar. La noticia sorprendió a fanáticos del vallenato y varios de los artistas que trabajaron con él.

¿De qué murió Fabio Torres, ‘El Rector’?

En un comienzo, algunos portales vallenatos informaron que, supuestamente, el publicista había sufrido un infarto fulminante. Sin embargo, horas después, el centro médico emitió un comunicado revelando las verdaderas causas de su deceso: “La Clínica Erasmo lamenta profundamente el fallecimiento del reconocido empresario y publicista Fabio Andrés Torres Molina, quien ingresó a nuestro servicio de urgencias en delicado estado de salud.... En la tarde de hoy, 24 de agosto de 2026, el señor Torres Molina fue ingresado a nuestro servicio de urgencias por sus familiares, tras presentar una complicación de salud agudizada por dificultad respiratoria por dificultad respiratoria severa y deterioro neurológico repentino”.

De igual manera, el comunicado agregó: “A pesar de los esfuerzos de nuestro equipo médico, el paciente no respondió a las maniobras de reanimación. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, hijos, familiares y seres queridos. Un abrazo solidario en este difícil momento”.

Así despidieron los cantantes de música vallenata a Fabio Torres

Fabio Torres fue un destacado publicista, empresario y promotor que, a lo largo de los años, dejó su huella en el mundo de la música vallenata. Torres fue el creador de Zona Creativa, una empresa donde realizó campañas publicitarias, estrategias de promoción, lanzamientos y producción de eventos para diferentes artistas. Gracias a su trabajo, tuvo la oportunidad de colaborar con grandes figuras del vallenato, como Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Elder Dayán, Diego Daza, Mono Zabaleta y Churo Díaz. Por eso, su muerte dejó una huella profunda en el mundo vallenato. Torres no solo se involucraba en la promoción de sus proyectos musicales, sino que también cultivó una gran amistad con ellos, por eso, su deceso enlutó al gremio vallenatero.

A través de redes sociales, varios artistas han expresado su tristeza por su partida. Poncho Zuleta escribió: “Hoy el mundo de la publicidad y el folclor vallenato despide a un hombre que dejó huella. Lamento profundamente el fallecimiento de Fabio Torres, empresario, visionario y pieza fundamental en la promoción de grandes eventos en Valledupar. Su trabajo contribuyó durante años a abrir escenarios, impulsar nuestra música y engrandecer la cultura que tanto amamos”.

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Iván Villazón, dijo: “Que Dios te reciba en su gloria Fabio y les dé fortaleza a tu familia y a todos los que hoy lamentamos tu partida. Tu recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Descansa en paz. Una persona joven, noble y de esas que dejan una huella bonita en la vida de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo”.

Así serán las honras fúnebres de Fabio Torres, ‘El Rector’

Sus exequias se llevarán a cabo este martes 25 y miércoles 26 de agosto en Valledupar. La despedida comenzó hoy a las 12:00 del mediodía, con una cámara ardiente en el Auditorio Consuelo Araujo de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. En este lugar, familiares, amigos, colegas y seres queridos se han unido a la familia para rendirle homenaje al empresario y publicista vallenato. Las honras continuarán el miércoles 26 de agosto, día en el que se realizarán las actividades programadas para darle el último adiós.