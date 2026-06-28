¿Por qué Matt Damon apoyó a la Selección Colombia en Miami y qué hace con John Leguizamo?

Matt Damon es uno de los actores más destacados de su generación en el entretenimiento hollywoodense. El nacido en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos en 1970, ganó un premio Oscar junto a su mejor amigo Ben Affleck con el guion de la cinta El indomable Will Huntin o Mente indomable, que él protagonizó.

Su carrera incluye películas con buena crítica, como cintas de acción catalogadas como divertimiento puro hasta franquicias exitosas como ‘La supremacía Bourne’, considerada una verdadera joya para los amantes de historias de espionaje.

Recientemente Damon estuvo en la apuesta de Netflix, ‘El botín’, inspirada en la historia real de un escuadrón de policía antinarcóticos que logra la confiscación de cerca de 10 millones de dólares, la más alta registrada en la Florida. Allí compartió con las colombianas Catalina Sandino y Sasha Calle.

Matt Damon y John Leguizamo, amigos y juntos en La Odisea

Sin embargo esa no fue la razón por la que fue visto este sábado 27 de junio en el estadio de Miami haciéndole barra a Colombia. Damon, quien además demostró dominar el español, algo que se intuía ya que está casado desde hace 20 años con la argentina, nacida en Salta, Luciana Bozán Barroso.

Matt no estaba solo en el estadio, estaba con el también actor colombiano John Leguizamo. Y es que los dos actores aprovecharon su paso por Miami donde, a lo largo de la semana, han realizado eventos promocionales de la más reciente película en la que han compartido set. Se trata de la versión cinematográfica ‘La Odisea’, considerada la película más importante de la temporada que se estrenará. Se trata de una superproducción del reputado Christopher Nolan.

En la cinta, Damon interpreta a Odiseo, legendario rey de Ítaca y protagonista de la historia, mientras que Leguizamo da vida a Eumeo, el leal porquero y uno de los aliados más fieles del héroe en su regreso a casa.

En el estadio de Miami, Leguizamo y Damon ocuparon un palco y no se perdieron detalle del encuentro. También se vio muy animado a Matt celebrando las buenas jugadas de los colombianos. Antes del encuentro el actor mencionó en un par de entrevistas que estaba a favor de Colombiano por su amigo Damon. En una de ellas dijo jocosamente que en su casa es más importante el jugador Messi que él.

La Odisea llegará a las salas de cine el 16 de julio.

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