¿Por qué Messi y Piqué se distanciaron? Una traición habría quebrado la amistad

Messi y Piqué se conocieron en La Masia, la famosa cantera del Barcelona, aunque sus trayectorias tomaron rumbos distintos al principio. Piqué dejó el club para desarrollarse en el Manchester United y regresó al Barça en 2008, mientras que Messi se convirtió en la gran figura del equipo. Desde ese momento, vivieron juntos una de las etapas más gloriosas en la historia del club, ganando numerosos títulos, incluyendo varias Champions League y Ligas españolas. Durante esos años, la relación entre ellos parecía ser muy sólida. Piqué era uno de los jugadores más cercanos a Messi. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron rumores sobre una posible fractura en esa amistad.

¿Qué pasó con Messi y Piqué?

Según una versión que ha compartido el periodista español Juan Irigoyen, la ruptura entre ambos tuvo un momento clave: una supuesta declaración de Piqué durante la crisis económica que atravesaba el Barcelona. En ese tiempo, el club estaba buscando maneras de cumplir con las normas del “fair play” financiero y así poder mantener a Messi en el equipo. Según esta información, Piqué habría comentado ante algunos miembros de la directiva que la salida de Messi podría ayudar a resolver parte de los problemas económicos del club.

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Messi y Piqué en el banquillo. EFE/Javier Etxezarreta Fotografía por: Javier Etxezarreta

La frase que se le atribuye al defensor —“sin Leo, se arregla el tema del fair play financiero”— llegó a oídos del entorno de Messi, lo que le causó una gran decepción. Esta situación fue especialmente dolorosa para el argentino, ya que el ex de Shakira no era solo un compañero de equipo. Se conocían desde las categorías inferiores del Barcelona y juntos vivieron una de las etapas más exitosas en la historia del club.

La misma versión periodística menciona que la tensión se hizo evidente en un episodio que ocurrió cuando Messi regresó al vestuario del Barcelona para recoger sus cosas tras confirmarse su salida del club en 2021. Según el relato, el argentino escribió en una pizarra la palabra “Judas”, un mensaje que supuestamente iba dirigido a Piqué, sintiéndose traicionado. Sin embargo, este episodio nunca fue confirmado públicamente por ninguno de los involucrados.