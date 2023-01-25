El Padre Walter Zapata sale de RCN: " Uno puede volver a empezar la veces que sea necesario”

Los televidentes de RCN quedaron sorprendidos este miércoles con el anuncio que el padre Walter Zapata, quien era el encargado de dar las reflexiones espirituales en las mañanas de la mencionada señal, hizo al revelar que su ciclo en el canal terminó.

Zapata ocupó la atención, no solo por sus mensajes en los informativos de la mañana, sino por sus comportamientos espontáneos y su pasión por la música popular. Recientemente cantó uno de los temas de Yeison Jiménez en plena misa y el video que lo registró se viralizó. Zapata nunca ocultó su gusto por la interpretación del género.

Volviendo al emotivo mensaje con el que deja la pantalla, Zapata reveló que llegó a la pantalla a pesar de que no tenía muchas ganas de entrar en ese mundo y lo hizo luego de superar un cáncer.

“Era el año 2019 cuando Dios y la vida me habían dado otra oportunidad, el cáncer había visitado este ser y a muy pocos meses de estar superándolo, la llamada precisa en el momento exacto, porque los tiempos de Dios son perfectos, no lo duden, nadie sabía que se venía una pandemia y mi oportunidad de acompañarlos en sus casas con una oración diaria desde Noticias RCN de la mañana, la llamada era de Silvia María Hoyos la Vicepresidenta de comunicaciones que necesitaban que hiciera una novena en el canal RCN el 16 de diciembre, no me gustaban ni las redes sociales mucho menos la televisión, pero Dios escribe derecho en líneas torcidas, y es ahí donde empieza esta historia que hoy llegó a su fin con la despedida entre pasillos con algunos...solo 1 millón de gracias a José Antonio de Brigard el Presidente y las diferentes Vicepresidencias y dependencias, a tantas personas que uno ve porque a muy pocos se conoce de verdad..”, comenzó diciendo el sacerdote.

¿Por qué salió el padre Walter Zapata de RCN?

Luego se mostró agradecido con los siete años y las personas que conoció en este tiempo: “El regalo maravilloso de encontrarse uno con personas tan lindas dentro y fuera del CANAL, los televidentes a quienes les agradezco su paciencia porque siempre fui como soy y como me presenté ante ustedes, con mis gustos y defectos, con mis días y mis noches, con mi forma de ser! Dios bendiga a nuestro lindo @CANALRCN, bendiga a quienes lo integran y bendiga sus proyectos...Dios bendiga a los televidentes como en cada mañana en MOMENTOS DE FE y Dios bendiga a nuestros empresarios y sus trabajadores, Dios bendiga nuestra Patria con sus sueños de paz y de progreso: la ayudaré a construir desde la oración y la palabra...esto apenas comienza! Y no olviden todos: Que se les quiere con el corazón”.

De momento, no hay información oficial sobre las causas del retiro de zapata. Adicional a su mensaje, el padre publicó un video donde dijo “Hola, que tal amigos una enseñanza para el día de hoy. Mientras la puerta que se cierre no sea la del ataúd, uno puede volver a empezar las veces que sea necesario (...) se les quiere con el corazón”.

Reacciones a la salida del padre Walter Zapata de RCN

“Padre se queda en nuestros corazones… Gracias!!! Ha sido una bendición enorme tenerlo cerca!!! Le pido a papá Dios y a la virgencita nos lo traigan pronto de regreso”; escribió la presentadora de ‘Noticias RCN’, Inés María Zabaraín.

“Te vamos a extrañar Padre”; puntualizó la exconductora de ‘Buen día Colombia’, Viena Ruiz.

En una publicación conjunta, la conductora María Mercedes Ruiz despidió al clérigo. “La vida nos unió y en el camino nos seguiremos encontrando, para el servicio de Dios 🙏🙏🙏Gracias @padrewalterzapata por cada consejo, por cada bendición y por todas las risas! Dios lo Bendiga Siempre!“.

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