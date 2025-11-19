¿Por qué Raúl Jiménez, de México, juega con balaca? El jugador estuvo al borde de la muerte

La Selección Mexicana comenzó con pie derecho su participación en el Mundial de Fútbol y espera seguir anotando este jueves 18 de junio.

Dentro de los jugadores que ha llamado poderosamente la atención, está el delantero Raúl Jiménez, autor del segundo gol en el partido inaugural. Los cibernautas lo identifican no solo por sus habilidades con el balón, sino, desde hace unos años, por la diadema que siempre porta en su cabeza.

El accesorio, que generalmente se lleva por vanidad o para sujetar el pelo en la frente, en el caso de Jiménez tienen una función completamente distinta.

¿Quién es y qué le pasó en la cabeza a Raúl Jiménez de la Selección Mexicana?

El jugador Raúl Alonso Jiménez Rodríguez nació el 5 de mayo de 1991, en Tepeji del Rio, Hidalgo y siempre mostró habilidad por el fútbol, de ahí que su familia lo apoyó. El futbolista de 35 años no ha hecho nada distinto en su vida que jugar este deporte.

La historia de la diadema en su cabeza data de noviembre del 2020 cuando en un partido de la Premier League en el que jugaban el Wolverhampton y el Arsenal, el mexicano y el brasileño David Luiz chocaron sus cabezas y el primero quedó gravemente lesionado.

Raúl fue sacado de la cancha en camilla e internado en un hospital. “Una fractura de cráneo y una hemorragia en los alrededores del cerebro pusieron en riesgo su vida y amenazaron con dejarle secuelas. Tras una delicada operación en un hospital de Londres, estuvo fuera de los terrenos de juego hasta la pretemporada 2021-2022”, indicó el medio Marca en la noticia que confirmó la gravedad de lo ocurrido.

El proceso de recuperación para Jiménez después de la fractura fue lento. Aunque los médicos creerían que podría llegar al año, el sintió que estaba listo ocho meses después del incidente. Desde su retorno a las canchas usa la balaca con almohadillas que tiene ne como función distribuir la fuerza y amortiguar los impactos que pueda recibir y de paso, proteger el área que le fue operada.

Se trata además de un elemento tecnológica que absorbe parte de la energía de los eventuales golpes.

Tras el accidente, Jiménez regresó con más ímpetu y precisión futbolística. Ya es uno de los delanteros icónicos del fútbol mexicano. Tiene en su haber 46 goles en 127 partidos internacionales. Su aplaudido remate de cabeza sigue intacto pese a lo ocurrido seis años atrás . Actualmente hace parte del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra.

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