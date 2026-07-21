¿Por qué Sebastián Martínez no fue a evento de Pa’ seguirte queriendo? Revelan razón de peso

La segunda temporada de ‘Pa’ quererte’ denominada ‘Pa’ seguirte queriendo’ es una apuesta que ha generado bastante expectativa entre los seguidores de este serie con tintes de comedia, que protagonizan Sebastián Martínez, Julieth Pardau y Hanny Vizcaino.

Desde hace varias semanas, se supo que una vez terminara el Mundial de Fútbol 2026, RCN lanzaría la esperada apuesta. Fue así como se celebró un evento anticipado con medios de comunicación el pasado jueves 16 de julio en el renovado teatro Panorama, ubicado en Teusaquillo.

Allí además acudieron los integrantes del elenco de la producción. Adicionalmente RCN dio a conocer los pormenores de otro de sus estrenos: ‘Masterchef Celebrity’

No obstante, llamó poderosamente la atención que Sebastián Martínez no llegó al lanzamiento a medios, sino que envió un mensaje que los presentadores anunciaron. Allí Martínez se dejó ver en medio de una locación exterior y envió su apoyo al resto del elenco.

Sebastián Martínez, Kathy Sáenz y su hijo veranean en Italia

Por supuesto, su ausencia no pasó desapercibida y muchos se preguntaron qué otro acontecimiento impidió que Sebastián se presentara en la capital a hablar con la prensa sobre Mauricio, su rol estelar en la serie.

Por sus publicaciones en redes sociales, es claro que el actor no podía acudir al evento, ya que lleva varias semanas en medio de las vacaciones de verano, que él toma junto a su esposa la actriz y empresaria Kathy Sáenz y su hijo Amador Martínez y para las cuales escogieron Italia.

No obstante, no se trata solo de vacaciones y descanso. Este viaje ha resultado muy importante para la familia Martínez-Sáenz especialmente porque Amador quien es piloto de karts desde muy niño ahora está en la Fórmula 4 y justamente esta semana mostró sus primeras pruebas en un carro nuevo destinado para ello.

En uno de los videos que Martínez compartió, donde se le ve muy orgulloso de su hijo, menciona que están en Italia a unos “37 grados” y en ese entorno se están realizando las pruebas en el circuito de Lombardia.

Unos días antes, Amador posó feliz con su más reciente logro: el podio en el circuito de Cremona.

“Es un sueño verlo montado en ese carro (…) primera caminada en un circuito de carros, con el piloto (…) tiene mucho talento”, son algunas de las expresiones que se le escuchan al actor sobre las actividades deportivas más recientes de su hijo.

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