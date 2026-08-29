Presentador colombiano ahora es corresponsal de Telemundo en Inglaterra: “Soñando despierto”

Hace unos meses, Matheo Gelves, un destacado periodista colombiano, decidió continuar su carrera fuera de Colombia. Se mudó a Reino Unido, donde ha comenzado a desarrollar una nueva fase en su faceta periodística. Su perfil profesional lo describe como periodista y presentador de noticias en el Reino Unido, y en sus redes sociales también se presenta como un comunicador colombiano que vive en ese país.

Esa decisión de dejar el país le ha brindado una gran oportunidad en su área laboral. En las últimas horas y a través de sus redes sociales, el periodista anunció que es el nuevo corresponsal de Hoy Día, de Telemundo, para el Reino Unido y Europa. “Con ustedes, el nuevo corresponsal de Hoy Día, Telemundo para Reino Unido y Europa. 🌍🇪🇺🇬🇧 Un paso más en este bello camino y siempre de la mano de Dios. Desde ya soñando despierto con todo lo que viene. Esto es apenas el comienzo… Gracias, gracias, gracias”, comentó el periodista al dar a conocer esta nueva aventura profesional.

La noticia fue aplaudida por sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle mensajes felicitándolo: “el cielo es el límite”, “amo verte brillar”, “recibiendo las respuestas a las oraciones, qué bendición”, “gran cariño y admiración por ti”, “Felicitaciones. Muchas bendiciones en ese nuevo sueño. Un abrazo”, “qué alegría verte de nuevo en la pantalla”, “qué orgullo verte de nuevo haciendo aquello para lo que tu alma nació… Te mereces siempre lo mejor… Amo tu ser”.

El comunicador será una de las voces encargadas de contar acontecimientos desde Reino Unido y otros países del continente para la audiencia hispanohablante.

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¿Quién es Matheo Gelves?

Antes de comenzar esta nueva etapa profesional en Europa, Matheo Gelves ya había forjado una destacada carrera en el mundo del periodismo en Colombia. El comunicador bogotano y de raíces santandereanas, estudió Comunicación Social y Periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana, tras haber cursado un semestre de Filología e Idiomas en la Universidad Nacional. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como periodista y presentador de noticias, dejando su huella en medios como CityTV y RTVC Noticias. En este medio de comunicación, Gelves fue una de las caras visibles del informativo durante varios años. De hecho, al despedirse del proyecto, el propio comunicador compartió que estuvo al aire durante dos años y medio, siendo parte del equipo desde los inicios de esa nueva etapa del noticiero.