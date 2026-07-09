Famoso presentador desató indignación por comentario contra los ‘perrhijos’ y sus dueños

Las palabras del presentador mexicano Pedro Sola durante una reciente emisión de ‘Ventaneando’, matutino de TV Azteca, desataron una fuerte controversia en redes sociales y entre defensores de los animales. Lo que comenzó como una opinión sobre la presencia de mascotas en espacios públicos terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en México, al punto de llevar al conductor a ofrecer una disculpa pública.

El comunicador de 79 años expresó su inconformidad con la costumbre de algunas personas de llevar a sus perros a restaurantes, centros comerciales y supermercados. Sin embargo, el tono de sus declaraciones y algunas de las palabras que utilizó provocaron el rechazo de miles de usuarios, quienes consideraron que sus comentarios cruzaban la línea del respeto hacia los animales.

El comentario de Pedro Sola que generó la controversia

Durante la conversación en ‘Ventaneando’, Pedro Sola aseguró que no comparte la idea de tratar a las mascotas como si fueran hijos (de allí el término de ‘perrhijos’) y cuestionó que muchas personas las lleven a distintos establecimientos o las transporten en carriolas.

En medio de esa intervención, lanzó expresiones que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Entre ellas, dijo que le daban ganas de “aventarles un trozo de carne envenenada” a los perros que veía en esos lugares y, más adelante, comentó que le daban ganas de dispararle a los dueños.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el super o a los perros ca***do en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué? Dan ganas de aventar un trozo de carne envenenada (...) O los que llevan tres (perros) en una carriola... dan ganas de darles un balazo”, dijo Pedro Sola.

Las declaraciones del comunicador de 79 años sorprendieron incluso a sus compañeras de programa, quienes reaccionaron de inmediato para marcar distancia frente a ese tipo de comentarios. Durante la conversación, dejaron claro que no compartían ninguna expresión que pudiera interpretarse como una invitación a ejercer violencia contra los animales.

Pocos minutos después de la transmisión, los fragmentos del programa comenzaron a difundirse en distintas plataformas digitales, donde miles de personas manifestaron su desacuerdo con las palabras del conductor.

Las críticas y la respuesta del presentador

La polémica creció rápidamente. Usuarios de redes sociales, activistas y organizaciones dedicadas al bienestar animal señalaron que, aunque Pedro Sola pudiera tener una opinión distinta sobre los llamados “perrhijos”, sus expresiones resultaban desafortunadas por hacer referencia a posibles actos de violencia contra las mascotas.

Algunas asociaciones pidieron que se promoviera un discurso más responsable desde los medios de comunicación y recordaron la importancia de evitar mensajes que puedan normalizar el maltrato animal.

Ante la dimensión que alcanzó la controversia, Pedro Sola decidió pronunciarse públicamente durante una emisión posterior de ‘Ventaneando’. El conductor reconoció que sus palabras fueron un error y ofreció una disculpa a quienes se sintieron ofendidos. Además, aseguró que nunca haría daño a un animal y explicó que sus declaraciones fueron producto del enojo del momento.

“Siento una vergüenza horrible”, expresó al dirigirse a la audiencia. También admitió que le faltó empatía para comprender el vínculo que muchas personas mantienen con sus mascotas y señaló que hoy los animales ocupan un lugar muy importante dentro de numerosas familias.

La controversia también motivó un pronunciamiento del empresario Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca. A través de sus redes sociales, calificó como lamentables los comentarios del presentador, respaldó la disculpa que ofreció posteriormente y reiteró que en las empresas de Grupo Salinas no se tolera el maltrato animal ni cualquier mensaje que promueva la violencia contra los seres vivos.

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