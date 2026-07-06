Presentadora de RCN le pidió matrimonio a su pareja: “Este amor me brota por los poros”

Antes de llegar a Noticias RCN, Isabella Atehortúa participó en el Concurso Nacional de Belleza y fue participante de MasterChef Celebrity. Sin embargo, en los últimos meses su nombre ha sido protagonista de algunos titulares, pues su imagen pública se ha consolidado con su llegada al informativo de RCN.

Isabella Atehortúa se casa

Hace unas semanas, la periodista confirmó a través de sus redes sociales que está embarazada. “Te esperamos aquí para amarte. No puedo creer que hice tu corazón”, escribió junto a emotivo video donde muestra una ecografía.

Ahora, la comunicadora vuelve a ser noticia, esta vez por mostrar que le pidió matrimonio a su pareja. En un video, que cuenta con más de 5 mil likes, mostró los detalles de los preparativos con flores, velas y la compañía de sus amigos y familiares más cercanos. “Sí, ya me habían pedido matrimonio. Sí, yo también pedí. Es lo que uno llama un chiste interno. Y también que este amor me brota por los poros y cursi sí que soy. 2 pedidas y también van a ser 2 matrimonios”, escribió.

En las imágenes se observa a la presentadora con un vestido blanco largo esperando a su pareja, quien se mostró sorprendido. “Pidiéndole al amor de mi vida que se case conmigo”, agregó en su publicación.

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Aunque él ya le había pedido matrimonio, la periodista quiso corresponderlo con un gesto similar, recordando su historia de amor y asegurando que la posibilidad de que ambos se conocieran era prácticamente imposible. “Suelo decir al contar nuestra historia que la probabilidad de que nos conociéramos era de una en un millón. Se me ocurrió preguntarle a chatiana si podíamos sacar una estimación aproximada y después de muchas fórmulas que leí de corrido y un tal señor matemático que se llamaba Fermi, me dijo que en realidad era de una en seis millones”.

Además, en su mensaje evocó un sueño especial que marcó el comienzo de su historia con el padre de su hijo. “Bendito Nuquí, que nos juntó y que hasta, a veces, nos ha hecho dudar de lo agnósticos que somos. Bendito el sueño que tuve en la noche en la que hablé contigo por primera vez, por mostrarte en una casa blanca con un jardín mientras te decía ‘mi amor, te amo’. Bendita tu risa que se tomó todo a la ligera, incluso cuando un par de semanas después te dije con una copa de vino en la mano “yo creo que usted y yo nos vamos a casar”.

Finalmente, le hizo la pregunta que marcaría un nuevo capítulo en sus vidas: “Así que no me queda más que preguntarte, si quieres por favor cumplir mis sueños y presagios. ¿Te quieres casar conmigo?”.

Los internautas no dudaron en comentar su publicación: “Mucha belleza”, “Lorenzo al fin si tuvo su pedida de matrimonio”, “por más amores lindos como los de ustedes”, “son encantadores los dos”, “viva el amor bonito y feliz de los papás de Vicente”, “te mereces esta y todas las felicidades del mundo”.