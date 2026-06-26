Presentadores vivieron impactante momento al aire durante el terremoto en Venezuela. Video

Los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio no solo causaron serios daños materiales y dejaron a cientos de personas fallecidas y heridas, sino que también generaron escenas impactantes que fueron capturadas en tiempo real. Uno de los momentos más comentados en las redes sociales fue el que vivieron varios presentadores de televisión, quienes se vieron sorprendidos por el potente temblor mientras estaban en plena transmisión en vivo.

Así vivieron el terremoto los presentadores de ‘Cero Táctica’, de Venevisión.

Las imágenes, que se volvieron virales en pocos minutos, capturan a los conductores del programa deportivo Cero Táctica mostrando un nerviosismo evidente cuando el estudio comenzó a temblar por el fuerte sismo. En medio de la transmisión, los periodistas interrumpieron la transmisión y buscaron refugio, tratando de mantener la compostura frente a las cámaras. “Quédense quietos, tranquilos”, decían mientras esperaban en sus asientos las indicaciones que les diera la producción. Segundos después, se observa cuando se quedan sin energía eléctrica en el set: “Dios mío bendito, cómo pasa esto en vivo. Es réplica, calmados”.

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En el video, se puede ver a uno de los presentadores levantándose de su asiento y refugiándose debajo de la mesa mientras la transmisión seguía grabando ese angustiante instante. Estas imágenes reflejan la magnitud del fenómeno natural y el miedo que sintieron miles de venezolanos durante esos segundos de temblor. Alejandro Soteldo, uno de los presentadores, dijo en sus redes sociales a través de un comunicado: “La mesa es de acrílico, las luces del estudio estaban aseguradas (se había hecho el chequeo recientemente) y seguimos todos los protocolos de seguridad. Todos los que estábamos en el estudio salimos bien e ilesos, gracias a Dios”.

Por su parte, los internautas comentaron: “Como se debe actuar en esos casos. Es muy jodido, pero estuvieron a la altura”, “ella (la presentadora) solo estaba tratando de mantener la calma, nunca en la historia se había vivida algo de esta magnitud y su reacción fue no entrar en pánico”, “hicieron lo correcto, en un sismo mayor dentro de una estructura no se corre. Hay que cubrirse rápido”, “eso hay que hacer mantener la calma y resguardarse tal cual como lo hicieron y luego sí evacuar”, “felicidades a la conductora por mantener la calma”, “ella mantuvo el control en un momento que los nervios nos traicionan”, “ellos trataron de mantener la calma eso es lo que hay que hacer no entrar en pánico”.

Los temblores tuvieron su origen en la región central del país, pero se sintieron con gran intensidad en Caracas y otras ciudades, e incluso fueron percibidos en Colombia y áreas cercanas. Las autoridades venezolanas han puesto en marcha los protocolos de emergencia y siguen trabajando en las labores de búsqueda y rescate en las zonas más impactadas. Los medios internacionales han reportado daños significativos en la infraestructura, edificios derrumbados y un gran número de personas afectadas por esta crisis.