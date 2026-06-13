¿Shakira fue suplantada por una doble? Punto final a teoría conspirativa. Surge prueba reina

La llamada ‘reina de los mundiales’ saltó al escenario del estadio Azteca, ahora denominado estadio Ciudad de México el jueves 11 de junio y se llevó los aplausos al cerrar la ceremonia de inauguración de la Copa de Fútbol 2026.

La barranquillera de 49 años, que cantó por primera vez en vivo ‘Dai Dai’, el himno oficial del torneo, se presentó junto a su grupo de bailarines y en todo momento lució unas gafas oscuras con las que permaneció en los momentos posteriores al show donde posó para fotos junto a algunos de sus colegas.

¿Si fue Shakira o era otra persona?

Aunque el show fue catalogado como uno de los mejores de la jornada, las redes sociales comenzaron a gestar una teoría que aseguraba que quien se presentó no fue Shakira sino una doble. El ciberespacio se llenó de imágenes que comparaban el rostro de la barranquillera del jueves con su cara en otras instantáneas tomadas en distintos eventos, argumentando que en el último show lucía más carirredonda.

Algunos captaron a Shakira retocándose el maquillaje con una brocha y otros aseguraron que la artista real nunca se maquilla en público; algo que no es del todo cierto porque en algunos episodios se le ha visto retocarse minutos antes de entrar en escena.

Adicionalmente, para algunos ciudadanos digitales la barranquillera no bailó como siempre ni movió las caderas en la ceremonia del Mundial. Para quienes se inclinan por la teoría de la doble las gafas habrían ocultado la verdadera identidad de quien s epresentó.

Aunque en varios espacios de televisión y digitales como Sale el sol y las famosas Mamarazzis de España han fijado su posición indicando que definitivamente no creen que haya sido una doble explicando que es evidente que Shakira si podría estar luciendo un poco más rellenita en el rostro, ya que habría sometido a algún procedimiento estético como la aplicación de acido hialurónico o bótox, sustancias que disimulan o eliminan las líneas de expresión pero que generalmente dejan una inflamación temporal antes de notarse su efecto corrector.

Otros le apuntan a que se habría realizado una blefaroplastia, cirugía de párpados que requiere no exponer al área directamente al sol y por ello, no se habría quitado las gafas.

La prueba que acaba con teoría conspirativa

Ahora, finalmente en redes sociales circulan videos que pondrían punto final a la teoría conspirativa argumentando una prueba definitiva. Se trata de la cicatriz que la cantante tiene en la frente y que ya sus seguidores conocen.

Las imágenes captadas a lo largo de su show del jueves captan también la mencionada cicatriz. Esto sumado a que la misma artista ha compartido imágenes de su show y a que fue grabada con su ex novio Antonio de la Rúa, pocos minutos después de salir a escena ya sin gafas comenzarían a dejar sin argumentos las especulaciones sobre una doble.

El jueves la frase ‘esa no era Shakira’, se convirtió en tendencia por algunas horas. Ahora los cibernautas están compartiendo ‘Si era Shakira’ mientras aguardan cómo lucirá el 19 de julio en el medio tiempo del partido final de la Copa. De momento, la artista tendrá varios conciertos en la costa Oeste Estadounidense. El 13, 14, 17, 19 y 20 estará en escenarios de California.

Luego estará en Dallas, Atlanta, Miami, Baltimore, Boston, Newark.

J Balvin y Fher también lucieron gafas y nadie comenta al respecto

Los señalamientos hacia Shakira por no quitarse los lentes a lo largo del show también han sido leídos como una especie de machismo, en el cual a la mujer siempre se le exige, señala y crítica por su aspecto.

En redes circulan comentarios que se preguntan por qué si J Balvin y Fher de Maná usaron gafas en sus shows, nadie opina al respecto y solo se detienen en su desempeño en el escenario, mientras que en el caso de la colombiana, su buena actuación parece haber quedado en segundo lugar por cómo lucía, que se convirtió en tema de conversación.

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