La verdadera carrera que estudió Luisa Fernanda W y que dejó por ser Influencer

Luisa Fernanda W se ha caracterizado por ser una de las influenciadoras más comentadas del país. En su cuenta de Instagram tiene 19 millones de seguidores y en YouTube posee 4,51 millones de suscriptores.

La creadora de contenido paisa publica contenido sobre tips de belleza, cuidado de la piel, maquillaje y, además, muestra algunos detalles sobre su vida privada, entre ellos, su relación con Pipe Bueno y sus dos hijos.

Te puede interesar: Pipe Bueno habló de Legarda, exnovio de Luisa Fernanda W. Esto piensa de él

¿Qué estudió Luisa Fernanda W?

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ la influenciadora resolvió algunas inquietudes de sus seguidores, entre ellas, se refirió a los estudios que ha adquirido. “¿Qué carrera profesional estudiaste o te hubiera gustado estudiar o quieres estudiar?”, le preguntó un usuario.

La paisa sorprendió al revelar: “estudié Comunicación social y periodismo, pero me dediqué por completo a las redes sociales desde muy niña, entonces decidí hacer varios cursos de marketing digital, me fui un mes a Los Ángeles para aprender mucho más de este universo de las redes sociales, hoy en día sigo creando contenido porque definitivamente me apasiona un montón, llevo no sé cuántos años en esto”, escribió la pareja de Pipe Bueno.

La creadora de contenido confesó que su formación académica influyó para tener éxito en sus redes sociales. Fotografía por: Instagram

Luisa Fernanda W respondió a críticas

Entre otra de las curiosidades que Luisa reveló, estuvo relacionada con su forma de vestir. La también empresaria ha sido criticada por algunos internautas, quienes han afirmado que su estilo de vestir cambió mucho.

“¿Por qué tan aburrida? Ya no hablas por historias, ya no muestras nada, pareces una viejita de 80 años con esa ropa”, escribió un internauta, a lo que Luisa le contestó: “no me molesta esta percepción porque en parte estoy de acuerdo. Amo alguna ropa de ‘viejita’, y por otra parte todos estos años en redes sociales me han enseñado muchas cosas, una de ellas es a no publicarlo todo, he aprendido a balancear mi vida privada de las redes sociales, publico lo necesario, todo hasta un punto”.

Asimismo, le contestó a otro usuario que le dijo: “casi nunca la veo compartiendo con los hijos”.

“No hay necesidad de basar todas mis publicaciones en mis hijos, son niños. Saludos”, respondió.

¿Cuándo se casa Luisa Fernanda W con Pipe Bueno?

El 23 de octubre del año pasado, el cantante y la influenciadora sorprendieron al hacer público su compromiso. Durante un viaje a Dubái, el intérprete de Cupido falló le pidió a su novia que se casara con él. El romántico momento quedó registrado en imágenes que publicaron en sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aqu

Desde entonces, los seguidores de la pareja se han venido preguntando sobre la fecha del matrimonio, que aún no ha sido revelada por ninguno de los dos. Luisa reveló hace unos meses que no tienen una fecha puntual para la boda; sin embargo, aclaró que este año ya no es y que, posiblemente, será en enero o febrero del 2025.