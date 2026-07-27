¿Qué hace hoy Mauricio Mejía? El actor de ‘El Cartel’ y ‘Escobar’ reveló su nuevo oficio

Mauricio Mejía, recordado por sus papeles en producciones como ‘El cartel de los sapos’ y ‘Escobar, el patrón del mal’, habló sobre la etapa que atraviesa lejos de la televisión y sorprendió al revelar que hoy desarrolla una actividad muy diferente a la actuación. Además, explicó cómo ha cambiado su rutina, mientras espera el proyecto que lo motive a regresar a las pantallas.

Aunque muchos pensaban que se había retirado de los medios, el actor paisa aseguró que su ausencia responde a una decisión personal. Después de 25 años de carrera, optó por tomarse un tiempo para escoger con calma las historias que quiere interpretar y explorar nuevas alternativas laborales durante ese proceso.

¿A qué se dedica actualmente Mauricio Mejía?

Fue durante una entrevista con ‘La Red’ que el actor contó que abrió una marca de ropa junto a su esposa y, además, se asoció con un amigo en un negocio relacionado con la tecnología, actividad a la que hoy dedica gran parte de su tiempo.

“Empezamos a evaluar qué más nos ponemos a hacer. Lo primero que hice fue montar una marca de ropa que tengo con mi esposa y nos ha ido muy bien. Me asocié con un gran amigo que ha estado desde Bogotá con el tema de la tecnología y desde ese momento estoy aquí”, explicó inicialmente.

Mauricio Mejía también habló sobre la percepción que muchas personas tienen del oficio de ser actor y aseguró que, entre el público, suele rondan la falsa idea de que todos llevan un estilo de vida lleno de lujos.

“En el imaginario colectivo de la gente, los actores se imaginan que tenemos que ser vecinos de J Balvin y andar en un carro como el de Maluma. Lo primero que dicen es: ‘Ay, ¿usted qué está haciendo acá?’ Y yo: trabajando”, afirmó el antioqueño de 48 años, recordado también por ‘Rigo’, ‘Leandro Díaz’ y ‘Goles en contra’.

El actor afirmó que no siente vergüenza por desempeñar un trabajo diferente al que lo hizo conocido ante el público y, por el contrario, considera que se trata de una etapa que disfruta plenamente: “A mí no me da ni cinco de pena que me vean trabajando. Me daría pena que me vieran haciendo otras cosas. Estoy trabajando, estoy generando y disfrutando de esta ciudad”.

Pese a este nuevo rumbo profesional, Mauricio Mejía aclaró que no se ha retirado definitivamente de la actuación. Explicó que, tras casi tres décadas de carrera, decidió hacer una pausa para elegir con mayor cuidado sus próximos proyectos y esperar una historia que realmente lo motive a volver frente a las cámaras.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí