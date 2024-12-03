¿Qué le pasó a Liss Pereira? publicó preocupante foto en redes sociales

La comediante y ex participante de MasterChef Celebrity, Liss Pereira, volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una publicación en Instagram que, en un primer momento, despertó inquietud entre sus seguidores. La cucuteña apareció en una fotografía desde lo que parecía ser un entorno médico, lo que dio pie a rumores sobre un posible problema de salud.

¿Qué le pasó a Liss Pereira?

En la imagen, Pereira se muestra con una bata de hospital, conectada a equipos para realizarse un examen clínico. La escena bastó para que muchos de sus fanáticos expresaran mensajes de preocupación en los comentarios, preguntando si se encontraba bien y enviándole mensajes de apoyo.

Sin embargo, la humorista fue clara al explicar que no se trataba de nada grave. Con el estilo sarcástico que la caracteriza, escribió junto a la publicación: “Cuando pides reconectar contigo misma el genio malinterpretó tu deseo. Tranquilos, solo es un examen, pero este look ameritaba”.

De esta manera, la comediante desdramatizó la situación y dejó claro que simplemente se encontraba realizándose un chequeo médico de rutina. Su comentario arrancó sonrisas entre los seguidores, quienes pasaron del susto inicial a responder con alivio y complicidad a la broma.

No es la primera vez que Liss Pereira utiliza el humor para enfrentar momentos de incertidumbre personal o para conectar con su público en redes sociales. Durante su paso por MasterChef Celebrity, por ejemplo, se ganó la simpatía de los televidentes justamente por su franqueza y su capacidad para reírse incluso de sí misma.

La publicación confirma, una vez más, el estilo cercano y honesto con el que la humorista suele relacionarse con su comunidad digital. Aunque el posteo generó preocupación en un inicio, la aclaración de Pereira sirvió para recordar que, más allá de los exámenes médicos de rutina, la salud también puede ser motivo para reflexionar… y, por qué no, para sacar una sonrisa.