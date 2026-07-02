¿Qué lleva Ryan Castro en su bolso de lujo? J Balvin influyó en uno de sus infaltables

Ryan Castro se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la música urbana colombiana, con una carrera que en los últimos años lo ha llevado a conquistar escenarios internacionales y a sumar millones de seguidores. Ese crecimiento también ha despertado la curiosidad de sus fanáticos, interesados no solo en su faceta artística, sino en algunos detalles de su vida cotidiana.

Precisamente, dicha curiosidad fue el eje de una reciente entrevista con Vogue México, en la que el intérprete de ‘Ojalá’ y ‘La Villa’ abrió el bolso de lujo que suele llevar consigo y mostró, uno a uno, los objetos que considera indispensables. Entre ellos hubo desde artículos tecnológicos hasta un alimento que comenzó a consumir gracias a una recomendación de J Balvin.

¿Qué lleva Ryan Castro en su bolso?

Lejos de tratarse únicamente de accesorios de lujo, el bolso del reguetonero paisa reúne varios objetos de uso diario. Uno de los primeros que mostró fueron sus audífonos, que definió como un elemento imprescindible en su rutina.

“No pueden faltar porque siempre estoy escuchando música”, comentó el artista durante la conversación con Vogue, dejando claro que son el objeto que más utiliza cuando viaja o tiene compromisos profesionales.

A medida que avanzó el recorrido por el contenido del bolso, el cantante de 32 años también mostró su pasaporte, gafas de sol, perfumes, joyas, cargadores y hasta una consola portátil, elementos que suelen acompañarlo durante sus desplazamientos dentro y fuera de Colombia.

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue un paquete de almendras. Al sacarlo del bolso, Ryan Castro explicó que comenzó a llevarlas consigo después de que J Balvin le recomendara incorporarlas a su rutina como un snack saludable.

“J Balvin me dijo que comprara almendras”, contó el reguetonero entre risas, al explicar por qué ese alimento se convirtió en uno de los infaltables de su día a día.

Mientras tanto, Ryan Castro también ha dado de qué hablar en los últimos días por un nuevo reconocimiento internacional. La revista Rolling Stone incluyó la colaboración ‘Tonto’, que interpreta junto a J Balvin y el productor francés DJ Snake, entre las mejores canciones publicadas en lo que va de 2026.

En el mismo listado también apareció Karol G con ‘Después de ti’, consolidando la presencia de artistas colombianos en una selección que reúne algunos de los lanzamientos más destacados del año. Sobre ‘Tonto’, la publicación destacó la incorporación de ritmos colombianos y las referencias al clásico ‘Jump’ como parte de la propuesta musical del sencillo.

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