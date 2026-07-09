¿Qué pasó con Andrea Valdiri? La influencer vivió fuerte altercado: “Me golpearon”

Hace unos días, Andrea Valdiri contó en sus redes sociales que viajaría a Venezuela para ayudar a las víctimas de los terremotos que ocurrieron en las últimas semanas. A través de sus redes sociales, la también bailarina compartió que reunió cerca de 100 toneladas de donaciones, incluyendo alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad que llevó a los sectores más afectados, entre ellos Quinta Crespo en Caracas y La Guaira.

Andrea Valdiri tuvo diferencias con manifestantes en Riohacha, La Guajira

Al culminar su labor social en el país vecino, Andrea regresó a Colombia en su camioneta. La bailarina, quien estaba acompañada de su equipo de trabajo, se dirigía a Barranquilla, su ciudad de residencia, pero en el camino sufrió un altercado que terminó siendo viral en redes sociales.

Todo ocurrió cuando atravesaba Riohacha, en La Guajira. De acuerdo con un video que publicó, se encontró a un grupo de manifestantes en una calle por la que ella necesitaba pasar para continuar con su viaje. “Estoy llegando a mi país, vengo manejando hace horas, yo venía tranquila, haciendo la labor de Venezuela, estoy con mi equipo atrás, estábamos editando todo el material bien bonito para que lo vieran, y voy entrando y cuando precisamente cruzo una calle por Riohacha, hay un especie de manifestación. Yo paro y le pregunto a uno de los muchachos ‘¿Será que yo puedo cruzar por aquí para ir a Barranquilla? ¿Serías tan amable que me dejen ingresar? Él dijo que sí y le dijo a los demás que me dejaran pasar”, contó.

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Sin embargo, hubo un malentendido: “Se me vino un grupo de personas a insultarme. El mismo pueblo está incitando a la violencia. Si vas a hacer una manifestación, que sea pacífica. Me movieron la camioneta, me la rayaron, me golpearon. La gente me grita a mí, me exige: ‘Claro, tú eres la que dona en Venezuela, ¿por qué no das las ayudas aquí?’. Yo no soy gobernadora, alcalde, soy una más del pueblo”, dijo.

La creadora de contenido grabó con su celular la fuerte situación que vivió. “Yo no soy política, yo ayudo a todo el mundo de mi bolsillo. No tengo la culpa”, insistía la influenciadora, mientras un grupo de personas de abalanzaba contra su camioneta con fuertes insultos y gritos.

En redes, los internautas han dejado múltiples comentarios al respecto: “A esa gente les falta carácter y fuerza de orden”, “gracias a Dios no le pasó nada porque realmente qué salvajismo con la mujer y eso que ella habla con respeto”, “la mayoría dio el vueltón, pero como ella es la “machi” debían tener privilegios con ella”, “no es justo, corazones llenos de resentimientos y odio”, “estamos jodidos”, “están viendo que ella viene mamada, cansada de hacer tremenda labor de varios días de ayudar a la gente y se ponen de pesados. Definitivamente gente que les hizo falta pasar por una escuela”.