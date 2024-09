¿Qué pasó con Fabián Ríos? El actor borró todo de sus redes sociales

Fabián Ríos es uno de los actores más queridos de la televisión. Ha hecho parte de proyectos como Floricienta, Sin senos sí hay paraíso, Doña bella, Corazón valiente, El final del paraíso, 100 días para enamorarnos, Hasta que la plata nos separe, entre otras. Actualmente, está radicado en Estados Unidos junto a su esposa, la también actriz Yuly Ferreira y sus hijos, Lucía, de 15 años, y David, de 4.

¿Por qué Fabián Ríos borró las publicaciones de sus redes sociales?

En las últimas horas, el actor preocupó luego de eliminar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram donde tiene 5 millones de seguidores. Además, puso un misterioso mensaje en la descripción de su perfil. ‘Fue elegido’, lo que llamó la atención de muchos internautas, quienes se comenzaron a preguntar si él mismo había desaparecido todas las publicaciones, o si, por el contrario, su cuenta había sido hackeada. “Le hackearon la cuenta de Instagram por eso salen borradas las publicaciones”, comentó un usuario.

Unos extraños movimientos en redes del actor preocuparon a sus seguidores. Ríos habló con Vea y explicó qué le ocurrió. Fotografía por: Instagram

Hace unos meses, el actor y su esposa fueron víctimas de un hackeo en sus cuentas de Facebook. “La cuenta de Facebook de Fabián Ríos no la está manejando él. La recuperamos y nos la quitaron otra vez. Hay alguien que busca dañar la imagen de mi esposo subiendo cosas horribles. Nosotros no pedimos dinero y no publicamos imágenes obscenas”, dijo en ese momento Yuly Ferreira.

Vea se contactó con él para preguntarle. El actor aseguró que se trató de una estrategia para promocionar que ahora hace parte del reality Los 50: “es el nuevo proyecto que estoy haciendo con Telemundo. Es la primera vez mía y la estamos haciendo bien. Tengo todas las expectativas, es el proyecto más grande de Telemundo ahora mismo”, contó.

El actor santandereano fue elegido como uno de los participantes del reality show, en el que, por primera vez en su carrera, no se guiará por un libreto. “Me siento demasiado emocionado sin libreto, es lo máximo, es lo mejor que he experimentado, así que estaré hasta donde Dios quiera y mis fuerzas me permitan llegar”, reveló para este medio.

Los 50 es un reality show de Telemundo que combina competición, convivencia, juegos y estrategia, en el que los famosos que participan compiten entre sí para evitar la eliminación y recibir el millonario premio.

Los fanáticos del actor le han dejado múltiples mensajes, deseándole éxitos en su nuevo reto profesional: “qué bueno va a estar esto, me gusta desde ya”, “qué bien Fabián. Acabo de descubrir este programa por vos y me da muchas ganas de verlo. Los mejores deseos”, “ya quiero que empiece”, “estoy feliz por ti”, “ya eres mi favorito”, “me gusta esa elección”.