¿Qué pasó con Horatio Cane de ‘CSI Miami’? David Caruso luce irreconocible

El detective Horatio Cane llegó a ser considerado uno de los más hábiles en investigación de homicidios, dentro de las numerosas series estadounidenses que a lo largo de sus episodios descubren quién o quiénes están detrás de un crimen.

Cane era parte de la unidad de investigación criminalística de CSI Miami, de la misma franquicia de CSI Las Vegas. A comienzos del siglo, ya la apuesta se veía en todo el continente y algunos países europeos donde David Caruso alcanzó popularidad. Son embargo, el actor, que cumplirá 70 años en el 2026, nunca fue el más amigo de la fama y por ello, evitaba las entrevistas.

¿Por qué David Caruso se retiró de la actuación?

En el 2012 la serie acabó, tras 10 años de emisión, y Caruso hubiera podido seguir su carrera en otras producciones, sin embargo optó por el retiro. No solo se despidió de su emblemático rol sino de la actuación.

Ya había amasado una fortuna cercana a los 35 millones de dólares y según reportan medios como El País, quiso disfrutar de lo construido y dedicarse a otros oficios menos intensos. Antes de CSI estuvo en NYPD Blue, una serie de los 90 con la que comenzó a darse a conocer.

“Posteriormente, la fama empezó a eclipsar mi interpretación, sin darme cuenta de que es en la actuación donde reside el verdadero valor. Si el público me hace un espacio en su vida es gracias a mi trabajo. No por mi éxito. Nunca seré una persona valiosa como celebridad. No tengo talento para ello”, contó en una entrevista, concedida a Us Weekly sobre su percepción de sí mismo.

Los amores de David Caruso

Se sabe que se casó en 1979 con Cheri Maugans, pero estuvieron solo cinco años. Su segunda esposa fue Rachel Ticotin, con quien tiene una hija llamada Greta. En 1996comenzó con su tercera esposa Margaret Buckley. Se separaron en el 2004. La siguiente fue Liza Márquez, con quien tuvo un dos hijos. Se separaron en el 2007. Con Márquez tuvo la relación más diíicil, ella lo demandó y lo acusó de ser agresivo e incumplirle, luego se arrepintió y dijo que había exagerado, pero ya había lacerado la reputación del actor. La siguiente novia del actor fue Amina Tyrone. No se sabe si aún sigue con ella.

Caruso, según el diario británico Daily Mail, abrió una galería de arte en Lso Angeles, que no tuvo mayor éxito. Luego le apostó a un almacén de ropa y al final prefirió cerrarlo.

David Caruso parece Guille el de Farmacia de guardia disfrazado de Elton John. pic.twitter.com/wRKov0TEoE — Nidea 🥳 (@nyconene) December 4, 2023

En las últimas imágenes que se conocen del actor se le ha visto muy distinto al impecable Horatio. Caruso luce pelo largo y muy informal, para algunos incluso algo descuidado. Al parecer, en efecto lo primordial es llevar una vida tranquila y disfrutar de su fortuna.

