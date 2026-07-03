¿Qué pasó entre Kevin de Bruyne y Thibaut Courtouis? Esta sería la historia de infidelidad

El pasado miércoles 1 de julio, Bélgica protagonizó una de las remontadas más épicas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras vencer a Senegal en el tiempo suplementario, luego de ir en desventaja por dos goles. Tras su paso a los octavos de final, los jugadores celebraron abrazándose en la cancha al terminar el juego. Sin embargo, hubo un momento que no pasó desapercibido por quienes han seguido de cerca la historia de cada uno de los deportistas del equipo europeo.

Esto ocurrió entre Kevin de Bruyne y Thibaut Courtouis

De Bruyne y Courtois evitaron saludarse y celebrar, así como lo hicieron sus compañeros de equipo. Por el contrario, se mostraron indiferentes y cada uno festejó por su lado.

El distanciamiento de los jugadores se remonta al 2014, pero no por temas deportivos, sino por temas personales. Tras un viaje de descanso a Madrid junto a sus amigas, Caroline Lijnen, quien era pareja de De Bruyne, sostuvo un fugaz romance con el arquero: “Él me dio lo que yo no había recibido durante tres años de relación con Kevin. Con él pude hablar de todo y hasta me preparó una cena deliciosa. Kevin nunca hizo eso por mí”, dijo para la revista Story. La modelo sostuvo que engañó a Kevin porque en el pasado él la había traicionado con una de sus mejores amigas. “Pensé que si Kevin me había traicionado ¿por qué no podía hacerlo yo?”.

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Kevin De Bruyne calentando antes del duelo por los 16avos de final del Mundial 2026 entre Bélgica y Senegal en el Lumen Field de Seattle, Washington. Fotografía por: ALEX GRIMM

Más adelante, ese triángulo amoroso salió a la luz y se convirtió en tendencia en la prensa internacional, justo antes del Mundial de Brasil. Tras ese escándalo amoroso, el equipo de prensa del equipo se pronunció: “No negamos que han existido problemas internos entre ellos. Pero he hablado con ambos y los dos confirman que este tema está zanjado”.

Aunque ambos jugadores continuaron sus labores dentro del equipo, a partir de ese momento su relación cambió. Ambos se han dedicado a sostener un trato únicamente profesional. Los jugadores se conocían desde la infancia cuando dieron sus primeros pasos en el mundo del deporte. De hecho, compartieron uniforme en el Chelsea, pero esa traición hizo que su amistad llegara a su fin. Cada vez que coinciden para un partido en Bélgica, es evidente la tensión que aún existe entre ellos.

Finalmente, ninguno de los dos se quedó con Caroline Lijnen. Cada uno rehizo su vida amorosa. De Bruyne es pareja de Michele Lacroix y Courtois está con la modelo israelí Mishel Gerzig.