¿Quién era Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’ que murió a los 33 años y qué le pasó?

En las últimas horas, fue confirmado el fallecimiento de Carla Jeffery, una actriz estadounidense conocida por su papel como Bree, una de las animadoras de Seabrook High, en Zombies. Su inesperada partida ha dejado consternados a sus seguidores, colegas, amigos y familiares. La noticia fue confirmada por Alexanders Talent Management, la agencia que representó a Carla durante más de 20 años. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, su representante confirmó que Jeffery falleció el 1 de septiembre de 2026.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, que nos dejó el 1.° de septiembre de 2026, con tan solo 33 años. Carla se unió a la familia de Alexanders Talent Management a los 12 años. Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, llena de vida e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa era capaz de iluminar cualquier estancia”, se lee en el post.

¿De qué murió Carla Jeffery?

Hasta el momento no se ha informado públicamente la causa de su muerte ni las circunstancias de su fallecimiento. Sin embargo, su representante pidió prudencia en este difícil momento: “Recordaremos su sonrisa contagiosa, su risa, su talento y la hermosa luz que llevaba a todas partes al que iba. Nuestro más sentido amor y condolencias están con la familia y seres queridos de Carla. Pedimos que se respete su privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

Carla Jeffery se convirtió en una voz importante para quienes viven con epilepsia, una condición que padeció durante mucho tiempo y que prefirió mantener en privado. En 2022, la actriz compartió su historia con la Epilepsy Foundation, revelando que comenzó a experimentar convulsiones a los 18 años. En ese momento, el diagnóstico le generó una gran preocupación sobre el futuro de su carrera en la actuación. Jeffery admitió que, en sus primeros años en la industria, le angustiaba que hablar sobre su condición pudiera perjudicar sus oportunidades laborales. Incluso temía tener una convulsión durante un casting o mientras grababa una escena, y que los demás la miraran de manera diferente. Sin embargo, con el tiempo, decidió abrirse y compartir su experiencia públicamente. Por ahora, se desconoce si su deceso tuvo algo que ver con esa difícil condición que enfrentó durante más de 10 años.

Carla Jeffery, actriz de 'Zombies'. Fotografía por: Getty Images

¿Quién era Carla Jeffery, actriz de ‘Zombies’?

La actriz, quien nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, formó parte de las tres primeras películas de la franquicia de Disney con la que se dio a conocer: Zombies, que se estrenó en 2018; Zombies 2, lanzada en 2020; y Zombies 3, que llegó a las pantallas en 2022. Bree se convirtió en uno de los personajes más memorables del grupo de animadoras de Seabrook, gracias a su energía contagiosa, su humor y su entusiasmo. Además, Jeffery retomó su papel como la voz de Bree en la serie animada Zombies: The Re-Animated Series.

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Jeffery comenzó su carrera artística a los 12 años cuando participó en la película Phat Girlz. Más adelante llegaron otras producciones como iCarly, Good Luck Charlie, Shake It Up!, Curb Your Enthusiasm, Southland y American Vandal.