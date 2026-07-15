¿Quién era Marie Claire González? La influencer publicó alarmantes mensajes de despedida

Semanas después de documentar en su cuenta de Instagram el maltrato del cual habría sido víctima, la influencer Marie Claire González falleció a los 39 años, generando conmoción en Panamá, su país natal. A finales de junio, la también empresaria había publicado una foto con algunos moretones en la cara. Junto al clip, escribió: “Aprende a reconocer las señales del abuso y del maltrato psicológico. Habla. Busca ayuda. Si te sientes identificad@ con lo aquí escribo, te recomiendo refugiarte en tus seres queridos y decirles cómo te sientes. Te dejo textos para que leas más al respecto, porque NO estás loca como te lo han hecho creer, NI ESTÁS EXAGERANDO, que es la frase común. Lo hice público porque sé que muchas personas se identificarán y callaron por vergüenza. Se han normalizado tanto los ‘cambios de humor’ de los hombres que la sociedad nos ha hecho creer que esa es una relación sana y simplemente debes soportar y acostumbrarte. Y no es así”.

¿Qué pasó con Marie Claire González?

Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso. Su familia por ahora no ha brindado una declaración oficial al respecto. Sin embargo, sus constantes publicaciones relacionadas con la violencia doméstica han generado todo tipo de comentarios.

Horas antes de su fallecimiento, la creadora de contenido había dejado programado un mensaje en sus redes sociales, donde expresó su tristeza por la situación que atravesaba. “Hay golpes que no se ven. Hay heridas que nunca sanan. Hay corazones nobles que sobreviven a pesar de cuántas veces los rompan. Pero hay dolores que tienen límite. No me llamen fuerte. No me admiren. No me llamen sobreviviente, porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos. Perdónenme”.

En el mismo texto, ella culpó a su expareja por el daño emocional que, según sus palabras, sufrió a lo largo de la relación. “Creo que lo que más te dolió fue que te desenmascaré ante todos. Me arrebataste las ganas de vivir, de confiar y de creer en la bondad ajena; le quitaste la madre a mis hijos. Espero que tú y tu familia carguen con eso en su descendencia. A diferencia de ustedes, que confían en la brujería, yo creo firmemente en Dios; Él entiende mi dolor y sé que me recibe con los brazos abiertos”.

Estas afirmaciones forman parte de su testimonio personal y, hasta el momento, no hay una decisión judicial que establezca responsabilidades sobre las denuncias que ha hecho en sus publicaciones.

Ella era Marie Claire González

Marie Claire González fue una empresaria con una trayectoria en innovación, liderazgo y transformación digital. Además de su carrera empresarial, también se destacó como escritora y excongresista, y dedicó su tiempo a impulsar iniciativas sociales centradas en el emprendimiento y el desarrollo de mujeres líderes. En Instagram sumó más de 150,000 seguidores, donde compartía sus reflexiones sobre el crecimiento personal, la salud mental y sus proyectos empresariales. Su labor le otorgó un reconocimiento internacional, y Forbes la incluyó entre las mujeres más influyentes de Centroamérica, gracias a su aporte al ecosistema emprendedor y digital.