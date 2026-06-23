¿Quién era Natalia Villalba Angarita, la modelo hallada sin vida en una maleta en Bogotá?

Este lunes 22 de junio, en un edificio en el sector de El Chicó, en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá, fue hallada sin vida dentro de una maleta la modelo Natalia Villalba Angarita. Según los primeros informes, los trabajadores del lugar decidieron entrar a una de las habitaciones después de que se acabara el tiempo de la reserva y no recibieran respuesta de los ocupantes.

Al ingresar al lugar, el personal se encontró con el cuerpo de la mujer dentro de una maleta que estaba en el baño del apartamento. Al parecer, inmediatamente alertaron a las autoridades sobre el hallazgo. Los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía llevaron a cabo la inspección judicial y comenzaron a recolectar pruebas para aclarar lo que había ocurrido.

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¿De dónde era Natalia Villalba Angarita?

Las autoridades confirmaron que la víctima es Natalia Villalba Angarita, una mujer de 37 años originaria de Cúcuta, Norte de Santander. De acuerdo con algunos reportes, Villalba trabajaba como modelo y era muy reconocida en su ciudad natal.

Según las investigaciones, las imágenes de las cámaras de seguridad parecen haber captado la entrada de dos ciudadanos extranjeros al edificio durante los días en que la mujer estuvo hospedada allí. Estas personas están siendo investigadas para determinar si tienen alguna conexión con el caso. La Fiscalía y la Policía Metropolitana de Bogotá están revisando los registros de entrada, los videos de vigilancia y otros elementos de prueba para determinar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la muerte.

Durante la revisión de sus pasaportes en el lugar de los hechos, los investigadores judiciales se dieron cuenta de que Natalia había realizado varios viajes recientes a países europeos, en particular a España. La mamá de la víctima habló con El Tiempo, donde aseguró que “Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre lo que ocurrió desde el 3 de junio, día en que la modelo llegó a ese apartamento a hospedarse. Al parecer, y según el testimonio de su madre, la Natalia no tendría una pareja sentimental, pero sí contaba con varios amigos en el exterior.