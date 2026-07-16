¿Quién es Camilo Méndez, nuevo novio de Sara Uribe? Edad, qué hace y más

La antioqueña Sara Uribe, quien se hiciera muy popular en su paso por el reality ‘Protagonistas de novela’ y participó en la más reciente edición de ‘La Casa de los famosos’ de RCN, está viviendo un nuevo momento de plenitud personal.

Desde hace varios días, la también empresaria había dado señales de que sentimentalmente se podría estar dando una nueva oportunidad en el amor. Los medios del entretenimiento han estado atentos a ella, sobre todo después de que se confirmara que su ex, el exfutbolista Fredy Guarín y padre de su pequeño Jacobo, se había reconciliado con su exesposa Andreina Fiallo.

Ahora una publicación en redes sociales dejó confirmado que Sara Uribe está saliendo con el cantante Camilo Méndez. Los cibernautas no tardaron en reaccionar felicitándola y alegrándose porque ella también pueda ser feliz en el amor.

¿Quién es Camilo Méndez, el cantante que conquistó a Sara Uribe?

Se trata de un reconocido cantante vallenato que comenzó a ser mencionado insistentemente ya que estuvo en el cumpleaños de Ciro Quiñonez, en Cartagena, donde se le vio cercano a Uribe.

En principio, solo hubo especulaciones, pero la noche del 15 de julio dejaron de serlo.

El intérprete publicó en su cuenta de Instagram un video donde le dedica una de sus canciones a la ex protagonista de novela.

“Yo que estoy enamorado, llegó la hora de cantarle a una persona que me tiene enamorado, que me encanta, que me gusta mucho y que está aquí a mi lado. Esta canción es para ti Sarita”, mencionó.

El momento definitivo para los cibernautas vino luego cuando Sara, a su lado, y Camilo se dieron un beso en la boca.

En el copy que el cantante incluyó en el post escribió: “A esta mamacita le compro las hamburguesas con 10 carnes si quiere”, refiriéndose a la historia que se ha viralizado sobre una hamburguesa triple carne.

Por su parte, la paisa respondió: “Si me cantas así todos los días, no respondo”.

Camilo popular por cantar temas como No Puedo Olvidarla, junto a Pipe Bueno, y Te Perdoné, es graduado de Ingeniería civil y estaría en sus 35 años. Es huilense.

Camilo reafirmó su momento sentimental al escribir en sus historias: “Tantos años cantándole al desamor y al despecho, hasta que un día te despiertas y empiezas a notar que el sol brilla más de lo normal".

Por su parte, Sara compartió el texto: “A veces uno cree que las redes sociales solo sirven para recibir opiniones, pero estos días ustedes me han recordado que también pueden ser un lugar para sentir cariño” y lo acompañó de una imagen animada derivada del momento romántico que vivieron en la serenata.

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