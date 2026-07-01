¿Quién es el ‘brujo’ de Ghana del Mundial, Nana Kwaku Bonsam, que se hizo viral en redes?

Esta semana comenzaron los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El viernes 03 de julio, Colombia se enfrentará a Ghana, luego de haber quedado como líder del grupo K tras su empate con Portugal. Los jugadores de la ‘Tricolor’ ya se preparan para ese duelo que mantiene expectantes a toda la hinchada que sueña con ver al país cafetero llegar a la final.

Sin embargo, la previa de este partido contra el país africano también ha sido muy comentada por un tema que ha trascendido más allá del tema deportivo. Un hombre que se hace llamar Nana Kwaku Bonsam, ha protagonizado múltiples titulares por, supuestamente, atribuirse rituales destinados a influir en partidos de fútbol.

Él es Nana Kwaku Bonsam, conocido como el ‘brujo’ de Ghana

Su nombre real es Stephen Osei Mensah, un ciudadano ghanés, quien nació en la región de Ashanti en 1973. Según han reportado varios medios internacionales, el aficionado al fútbol fue víctima de una explosión de gas en su adolescencia, por lo que sufrió graves quemaduras en su cara y otras partes del cuerpo. A raíz de esa experiencia, decidió dejar su fe cristiana para convertirse en un sacerdote tradicional.

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Es apodado como Nana Kwaku Bonsam. De acuerdo con su cultura, Nana significa “respeto”, mientras que el término Bonsam se traduce popularmente como “diablo” o “demonio”, aunque su significado está relacionado con creencias espirituales que son propias de la tradición local y, no necesariamente tiene la misma connotación que en la cultura occidental.

El aficionado se ha caracterizado por apoyar a Ghana desde la tribuna con una particular apariencia. Fotografía por: Getty Images

A lo largo de los años, Nana Kwaku Bonsam se ha convertido en uno de los hinchas más icónicos de la selección de Ghana. Es común verlo luciendo atuendos tradicionales, collares, amuletos y otros elementos que reflejan sus creencias espirituales. Además, tiene la costumbre de llevar a cabo rituales antes y durante los partidos del equipo africano. Uno de los más famosos es lanzar polvo blanco al aire, ya sea dentro o cerca de los estadios. Según él, este acto tiene como objetivo influir espiritualmente en el desarrollo de los encuentros y dar un empujoncito a Ghana. Estas imágenes han sido ampliamente compartidas por los medios internacionales y las redes sociales, convirtiéndolo en una figura habitual cada vez que Ghana compite en torneos internacionales.

La fama del ‘brujo’ de Ghana, como es conocido mundialmente, ha estado rodeada de declaraciones bastante polémicas. En varias ocasiones, ha afirmado abiertamente que ha llevado a cabo rituales en contra de futbolistas y selecciones rivales. Uno de los momentos más recordados sucedió antes de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, cuando dijo haber provocado una “lesión espiritual” contra Cristiano Ronaldo para evitar que Portugal avanzara en el torneo. Aunque el astro portugués jugó ese Mundial con algunas molestias físicas, nunca se presentó evidencia que conectara esas lesiones con las afirmaciones del líder espiritual.

Partido de Colombia contra Ghana, ¿bajo la lupa de Nana Kwaku Bonsam?

Antes del tan esperado enfrentamiento entre Colombia y Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, todas las miradas se han centrado en el famoso aficionado de Ghana. Como ha sucedido en torneos anteriores, muchos seguidores se preguntan si volverá a llevar a cabo los rituales que dice que protegen y benefician a la selección africana. Su presencia se ha convertido en una de las curiosidades que rodean cada aparición de Ghana en una Copa del Mundo, y con el partido contra la ‘Tricolor’ a la vista, vuelve a ser el tema de conversación en redes sociales y entre los aficionados.