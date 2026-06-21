⁠¿Quién es el novio de Tini? Él es el futbolista de Argentina con quien se va a casar

En los últimos días, Tini Stoessel fue noticia tras una polémica inesperada con la cantante colombiana Greeicy Rendón. La situación se desató cuando la artista caleña, durante una dinámica en el pódcast Kapra Diner, mencionó que supuestamente había terminado su relación con Mike Bahía y que sentía una conexión especial con Tini. Aunque más tarde se aclaró que todo era parte de una actuación y no una confesión real, sus palabras provocaron una ola de rumores y especulaciones en las redes. Tini no tardó en responder, enviando un mensaje lleno de cariño para dejar claro que entre ellas solo hay una amistad sólida.

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Él es Rodrigo de Paul, el novio de Tini Stoessel

A raíz de eso, la vida amorosa de la estrella argentina ha vuelto a captar la atención de sus seguidores, especialmente por su relación con el futbolista Rodrigo De Paul, uno de los futbolistas más destacados de Argentina. Nació el 24 de mayo de 1994 en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires. Su carrera profesional comenzó en Racing Club, y luego dio el salto al fútbol europeo, jugando en equipos como el Valencia CF y el Udinese. Hoy en día, es una de las estrellas de la Selección Argentina y ha sido fundamental en los recientes logros del equipo albiceleste, incluyendo la victoria en el Mundial de Catar 2022.

La historia de amor entre Tini y Rodrigo se hizo pública en 2022. Desde ese momento, la pareja vivió muchos momentos románticos, aunque también tuvo que lidiar con los desafíos que traen sus apretadas agendas y la constante atención de los medios. En agosto de 2023, anunciaron su ruptura en redes sociales. Sin embargo, se dieron una segunda oportunidad. Durante el 2025, comenzaron a circular rumores sobre una posible reconciliación, que finalmente se confirmaron con varias apariciones públicas y publicaciones en sus redes sociales.

Los rumores sobre matrimonio han cobrado fuerza en los últimos meses, especialmente después de que Tini se dejara ver con un anillo bastante llamativo en varias fotos. Además, durante sus conciertos, hizo algunos gestos que muchos fans interpretaron como una señal de compromiso. En una presentación en Argentina, incluso respondió de manera positiva a los cánticos de sus seguidores que pedían una boda, lo que solo avivó más las especulaciones. Más tarde, algunos medios argentinos afirmaron que la pareja ya estaría en plena organización de los detalles de su enlace.

Por el momento, Tini y Rodrigo De Paul siguen disfrutando de esta nueva etapa en su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento latinoamericano.