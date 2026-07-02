¿Quién es Franklin Virgüez, el actor que habría sido detenido por “exposición indecente”?

Franklin Virgüez ha vuelto a ser noticia en los medios internacionales, pero esta vez no por un nuevo proyecto artístico. Ei intérprete, famoso por su destacada carrera en las telenovelas venezolanas y su participación en producciones dirigidas al público hispano, fue arrestado en las últimas horas en Miami, Estados Unidos.

¿Qué pasó con el actor Franklin Virgüez?

De acuerdo con medios internacionales, el actor venezolano fue detenido en Miami-Dade, Florida, y enfrentaría dos cargos por supuesta exposición indecente, es decir, por mostrar pública y deliberadamente los genitales en público, ya sea para lograr satisfacción sexual, asustar u ofender a otra persona. Según los registros oficiales del condado, Virgüez fue detenido el 1 de julio de 2026. En el momento en que se hizo pública la información, el actor estaba bajo custodia en el Turner Guilford Knight Correctional Center, y aún no se había establecido la fianza.

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¿Quién es el actor Franklin Virgüez?

Franklin Virgüez es un actor y periodista venezolano, nacido el 1 de octubre de 1953 en Barquisimeto, estado Lara. Con casi cinco décadas de trayectoria, ha participado en numerosas telenovelas y producciones que han tenido un gran impacto en América Latina. En la actualidad, vive en Miami, Estados Unidos.

Su carrera comenzó en la década de 1970 con producciones de Venevisión como La Zulianita, Rafaela y María del Mar. Luego, se unió a RCTV, donde realmente consolidó su fama como protagonista de exitosas telenovelas como Amada mía, Marisela, Acusada, Rebeca, Selva María, Pobre negro y Eva Marina. Sin embargo, el papel que realmente definió su carrera fue el de Eudomar Santos en la icónica telenovela Por estas calles. Su actuación lo catapultó a la fama y popularizó frases como “Como vaya viniendo, vamos viendo” y “¿Qué es lo que está pa’ sopa?”, que todavía resuenan entre el público.

Después de ese gran éxito, Virgüez siguió participando en importantes telenovelas como Cosita rica, Voltea pa’ que te enamores, Alma indomable, Eva Luna, Natalia del Mar, Cosita linda, La doble vida de Estela Carrillo y El señor de los cielos, expandiendo su carrera a producciones internacionales grabadas en Estados Unidos y otros países.

Además de su trabajo en televisión, ha estado en películas como Cangrejo, La casa de agua, Cuerpos clandestinos y Simón, una película venezolana que ha recibido gran reconocimiento en festivales internacionales. En los últimos años, también ha estado muy activo en las redes sociales, donde a menudo comparte sus pensamientos sobre la situación política en Venezuela y otros temas de actualidad.