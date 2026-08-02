¿Quién es la esposa de Robert Farah? Ella es Belén Mozo: edad, qué hace y más

Robert Farah es uno de los tenistas colombianos más destacados de los últimos años. A lo largo de su carrera profesional, se caracterizó por su talento, disciplina y los resultados que logró en las canchas internacionales que lo llevaron a estar entre los mejores del mundo en la modalidad de dobles. En 2019, vivió uno de los años más importantes de su carrera al llegar al número uno del ranking mundial de dobles de la ATP y alzarse con importantes títulos internacionales.

Después de más de diez años dedicados al tenis profesional, Farah anunció su retiro en 2023. Ahora, tras alejarse de las canchas, decidió asumir un nuevo reto como participante de MasterChef Celebrity. Su aparición en el programa ha captado la atención de los televidentes y de los usuarios en redes sociales, quienes, además de descubrir una faceta más cercana y personal del extenista, han mostrado interés en conocer más sobre su vida fuera del deporte.

Ella es Belén Mozo, esposa de Robert Farah

El concursante del reality de cocina está casado desde hace casi seis años con la española Belén Mozo, una destacada golfista profesional nacida el 25 de septiembre de 1988 en Cádiz, España. Actualmente tiene 37 años y, al igual que Robert, ha dedicado gran parte de su vida al deporte de alto rendimiento.

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Desde muy joven, el golf se convirtió en su gran pasión, y con el tiempo, logró construir una carrera profesional que la llevó a competir en destacados escenarios internacionales. Su formación en el deporte la llevó a Estados Unidos, donde estudió en la Universidad del Sur de California (USC), un lugar donde también conoció a Robert Farah. A lo largo de su carrera, Mozo ha participado en circuitos como el Ladies European Tour y el LPGA Tour, enfrentándose a algunas de las golfistas más talentosas del mundo.

Así comenzó la historia de amor de Robert Farah y Belén Mozo

La historia de amor entre Robert Farah y Belén Mozo comenzó en 2007, cuando se encontraron durante sus años universitarios. A lo largo del tiempo, esa amistad fue evolucionando hasta convertirse en una relación romántica que se hizo más fuerte, a pesar de las exigencias de sus carreras deportivas. Después de más de diez años juntos, Farah decidió dar el siguiente paso y le propuso matrimonio en 2019. Aunque tenían planes para una celebración grande, la pandemia cambió sus planes y, finalmente, se casaron el 5 de diciembre de 2020 en una ceremonia íntima.

Después de dar el “sí, quiero”, Robert Farah y Belén Mozo iniciaron una nueva etapa como familia. En 2023, dieron la bienvenida a su primer hijo, Enzo, y más tarde llegó su hija Cala.