¿Quién es la esposa de Tim Payne, uno de los jugadores más virales del Mundial 2026?

La historia de Tim Payne se convirtió en una de las más comentadas del Mundial 2026. El defensor de Nueva Zelanda pasó de ser un futbolista conocido principalmente en Oceanía a transformarse en un fenómeno global gracias a una campaña impulsada por el influenciador argentino Valen Scarsini, quien invitó a sus seguidores a apoyar al jugador en redes sociales. La iniciativa se viralizó rápidamente y permitió que Payne sumara millones de nuevos seguidores en Instagram durante el torneo, convirtiéndolo en una de las grandes sensaciones fuera de las canchas de la Copa del Mundo.

La inesperada popularidad del neozelandés no solo despertó interés por su carrera deportiva. A medida que crecía su comunidad digital, miles de usuarios comenzaron a preguntarse quiénes son las personas que forman parte de su entorno más cercano. Entre ellas apareció un nombre que rápidamente llamó la atención: Michelle Peters, la mujer que comparte su vida con el futbolista y que ha estado a su lado durante los momentos más importantes de su trayectoria.

Ella es la esposa del futbolista Tim Payne

Michelle Peters es una fotógrafa profesional, modelo y creadora de contenido que reside en Nueva Zelanda. Aunque gran parte de la atención mediática llegó recientemente debido a la fama de su esposo, desde hace varios años desarrolla una carrera vinculada a la fotografía de bodas, eventos y retratos, especialmente en la ciudad de Wellington.

Uno de los aspectos que más curiosidad ha generado es su vínculo con Costa Rica. Diversos medios internacionales han señalado que posee raíces costarricenses por parte de su familia, una conexión que llevó a que la prensa de ese país también siguiera de cerca el fenómeno alrededor de Tim Payne durante el Mundial 2026.

La historia de amor entre Michelle y el defensor neozelandés se ha caracterizado por la discreción. A diferencia de otras parejas ligadas al mundo del deporte, ambos han mantenido gran parte de su relación lejos de los reflectores. Sin embargo, a través de publicaciones compartidas en redes sociales se ha podido conocer parte de su recorrido juntos, marcado por viajes, proyectos familiares y el acompañamiento constante durante la carrera profesional del futbolista.

La pareja contrajo matrimonio en 2024, después de varios años de relación. Desde entonces han construido una familia y comparten la crianza de su hijo, quien también ha aparecido ocasionalmente en algunas de las publicaciones que ambos realizan en sus plataformas digitales.

Cuando Tim Payne comenzó a viralizarse durante el Mundial 2026, Michelle también se convirtió en protagonista involuntaria del fenómeno. Miles de seguidores llegaron a sus perfiles para conocer más sobre su historia personal y su relación con el jugador. En medio de ese crecimiento repentino de popularidad, la fotógrafa respondió con mensajes de agradecimiento dirigidos a los aficionados que mostraron interés por su familia.

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