¿Quién es la novia de Enzo Fernández? Edad, origen, hijos y a qué se dedica Valu Cervantes

Enzo Fernández se ha consolidado como una de las grandes figuras de la selección de Argentina en la actual Copa Mundial de la FIFA. El mediocampista del Chelsea ha sido determinante en el recorrido del conjunto albiceleste hacia la final del torneo, instancia en la que enfrentará a España este 19 de julio con la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.

Las destacadas actuaciones del jugador argentino, de 25 años, también han despertado la curiosidad de aficionados de distintas partes del mundo sobre su vida fuera de las canchas. En especial, sobre la mujer que lo ha acompañado desde antes de alcanzar la fama internacional y con quien tiene dos hijos: Valentina ‘Valu’ Cervantes.

¿Quién es la novia de Enzo Fernández?

Valentina Cervantes es una influenciadora y creadora de contenido argentina nacida en San Martín, provincia de Buenos Aires, la misma localidad en la que creció Enzo Fernández. Actualmente tiene 26 años (uno más que su novio) y ha construido una comunidad propia en redes sociales gracias a publicaciones relacionadas con moda, belleza, viajes, maternidad y estilo de vida. Aunque muchos la conocieron por su vínculo con el futbolista, con el tiempo ha desarrollado una presencia pública independiente.

La historia entre ambos comenzó cuando eran adolescentes. Según ha contado la propia Valentina en diferentes entrevistas, conoció a Enzo cuando él tenía 16 años y compartían el mismo grupo de amigos en San Martín. En aquella época, el hoy volante de la selección argentina apenas daba sus primeros pasos en las divisiones menores de River Plate y todavía estaba lejos de convertirse en una estrella del fútbol mundial.

Desde entonces han atravesado juntos buena parte de la carrera del futbolista. Valentina acompañó a Fernández durante su etapa en River Plate, su paso por Defensa y Justicia, su llegada al Benfica de Portugal y posteriormente su transferencia al Chelsea de Inglaterra. Durante esos años formaron una familia y se convirtieron en padres de Olivia y Benjamín.

La pareja también ha enfrentado momentos difíciles. A finales de 2024 protagonizaron una mediática separación que generó especulaciones en la prensa argentina. Sin embargo, meses después retomaron su relación y decidieron apostar nuevamente por su proyecto familiar. Desde entonces, Enzo Fernández y Valu Cervthan mostrado en redes sociales una imagen de estabilidad y cercanía, consolidándose como una de las parejas más reconocidas del fútbol argentino actual.

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