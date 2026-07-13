¿Quién es Marta Gómez, la presentadora que renunció en vivo por presunto maltrato?

La televisión pública en España protagoniza una polémica con una de las presentadoras más reconocidas, quien renunció en vivo por aparente matoneo y maltrato de parte de uno de sus compañeros.

¿Qué pasó con la periodista Marta Gómez?

El hecho ocurrió durante el programa “Malas lenguas” donde se realizaba un debate centrado en las declaraciones sobre el absentismo laboral que dio Alberto Núñez Feijóo, un reconocido político. Gómez Montero intentaba defender la postura del político aportando datos, pero Jesús Cintora le hizo un gesto para que guardara su turno de palabra mientras él daba su punto de vista.

Debido a eso, cuando le tocó su turno, la periodista se negó a hablar sobre el tema y se levantó de su lugar y dijo: “No voy a contestar, Jesús. No me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada”. La comunicadora se refería a Jesús Cintora, su compañero de set.

Enseguida, entre lágrimas, agregó: “He aguantado mucho tiempo. He aguantado por pagar las facturas, por mis hijos, pero ya no aguanto más“.

Finalmente, señaló: “Hay un libro magnífico que se llama ‘El coronel no tiene quien le escriba’, en el que la mujer le pregunta al protagonista que qué van a comer, y él le responde que mierda. Pues yo, Cintora, prefiero comer mierda“.

Minutos después, Cintora aseguró no comprender la actitud de su compañera. “No entiendo lo que ha ocurrido, sinceramente lo digo. Si fuera otra cosa, diría lo contrario. Con todo el cariño y con las disculpas que sean pertinentes si se ha sentido mal…Pero ha sido un gesto así para que esperara a su turno y ya está. Es lo que hay“.

Tras la polémica, el conductor aseguró que Marta podía volver al programa cuando quisiera, pues el malentendido surgió por la gestión de los turnos de palabra entre los distintos colaboradores. “A todos los compañeros se le pide que no corten a los demás, que no hablen por debajo y que respeten los turno.Únicamente eso, nada más. A partir de ahí, ella ha decidido marcharse“,

Horas después, José Pablo López, presidente de RTVE confirmó el regreso de la comunicadora. Dijo que Gómez Montero volverá a sus funciones “con toda normalidad”. Además, agregó: “La dignidad de las personas está por encima de cualquier consideración”.

¿Quién es la periodista Marta Gómez?

Marta es una reconocida periodista de análisis político, nacida en Galicia con raíces familiares en las Rías Baixas. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela y a lo largo de su carrera ha cubierto temas relacionados con conflictos navales en Ferrol y las crisis textiles en Pontevedra.