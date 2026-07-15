¿Quién es Miguel Castillo, el tiktoker viral del caso de “la hamburguesa triple”?

En las últimas horas, se hizo viral en redes sociales un creador de contenido que se destaca por sus reflexiones sobre relaciones de pareja, se volvió tendencia tras compartir un video en el que cuenta su experiencia sobre las primeras citas. Su relato, que ya se conoce como el caso de “la hamburguesa triple”, ha desatado un intenso debate en TikTok, X y otras plataformas sobre los límites, las expectativas y el manejo del dinero en esas primeras salidas.

Él es Luis Miguel Castillo, el influencer de la “hamburguesa triple”

La polémica se generó cuando el influencer contó que hace cuatro años conoció a una mujer con la que tuvo una conexión inmediata. Luego de cruzar números telefónicos, organizaron su primera salida. Sin embargo, no resultó como esperaba. La mujer, según dijo él, escogió el lugar para comer.

“Yo aún no había elegido. Pide su hamburguesa, lo cual a mí me generó mucho ruido. A mí me pareció muy atrevido que para ser la primera salida ella tuviera el valor de pedir una hamburguesa triple”, dijo. Luego, agregó: “Hay que entender que a las mujeres hay que verlas como mujeres sanas y mujeres bandidas”.

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El creador de contenido compartió que la decisión que tomó no se debió solo al pedido que recibió. También mencionó que, durante gran parte de la cita, la joven estuvo pegada a su teléfono, revisando sus redes sociales. Esta actitud, según él, fue la que realmente lo llevó a decidir que no quería seguir conociéndola. Al final de la salida, Castillo comentó que pagó la cuenta y le dijo que esa sería la primera y última vez que saldrían juntos. “Gracias por todo, pero es primera y última que salgo contigo”, pues para su perspectiva: “para hacer la primera cita no está bien visto, al menos así lo vemos los hombres”.

Luis Miguel Castillo es un creador de contenido con 52 mil seguidores en TikTok, plataforma en la que publica sus opiniones sobre diferentes temas de la vida cotidiana y sus experiencias personales relacionadas con las dinámicas de pareja y las relaciones interpersonales. Aunque ya contaba con presencia en redes sociales, en los últimos días ha alcanzado gran popularidad tras compartir este video que le está dando la vuelta a las diferentes plataformas digitales.

En la descripción de su cuenta de TikTok, se describe como: “Doliente de los perros/animales. Compositor. Licdo en Idiomas. Deportista. Comerciante. Promotor de la reciprocidad en las relaciones. Anti-chulas. Anti-bandies”.

Sus declaraciones han dividido las opiniones en redes sociales. Karen Sevillano, ganadora de La casa de los famosos, dijo: “¿Cómo es esto que sale un hombre, muchacha, a decir que una mujer es una bandida y lo que anda buscando es un sugar daddy porque en la primera cita pidió una hamburguesa triple? Yo creo que los hombres ni saben qué es un sugar daddy. Vos, como hombre, no puedes llegar a la conclusión de que una mujer está buscando un sugar daddy solo porque te pidió una hamburguesa triple”.

Al final, la creadora de contenido caleña, agregó: “Si vos como hombre ves que no tenés plata, no invites a salir a nadie, y menos si vos vas a estar clasificando a la mujer entre una mujer buena o una mujer bandida por lo que pida o deje de pedir, porque a vos te alcanza o no”.

Otros usuarios en redes también han dejado sus impresiones: “es un princeso”, “de lo que se salvó la chica”, “bolsillo roto, presupuesto cansado”, “la manera como te expresas es lo que deja mucho que decir”, “mientras los tacaños estén lejos no importa”, “él quería que ella pidiera un vaso con agua”.