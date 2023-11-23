Rafa Taibo recordó oscuro episodio de su vida marcado por la ira: “Yo era un imbécil”

Rafa Taibo abrió un capítulo complejo de su vida personal durante una conversación en el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, en la que abordó sin filtro el impacto que tuvo la ira en distintos momentos de su historia. Allí, el español describió ese rasgo como un detonante de decisiones y conductas que, con el paso del tiempo, ha intentado comprender y manejar.

En la entrevista, el español habló de frente sobre su carácter y cómo la ira marcó varias etapas de su vida. “La ira es el animal que todos llevamos dentro”, afirmó, al reconocer que durante años no supo controlarla y que ese rasgo lo llevó a cometer errores. Incluso, fue tajante al referirse a sí mismo en ese momento: “Yo era un imbécil”.

El día que Rafa Taibo llegó al límite

En medio de su charla, el hombre de 66 años recordó uno de los momentos más críticos que atravesó, cuando esa misma ira se volvió en su contra. Según dijo a ‘La Red’, hubo un periodo en el que no encontraba sentido a su vida, ni siquiera con apoyo profesional o cercano, y en el que contempló la posibilidad de terminar con todo.

Fue entonces cuando Rafa Taibo confesó que llegó a pararse al borde de un edificio con la intención de tomar una decisión definitiva: acabar con su vida. Sin embargo, en ese instante se detuvo y se cuestionó si realmente quería hacerlo. Esa pausa marcó un punto de inflexión. “Ahí dije no”, recordó, al explicar que ese momento le permitió replantear lo que estaba ocurriendo y evitar una decisión irreversible.

Tras ese episodio, el actor entendió que ese tipo de pensamientos estaban profundamente ligados a la forma en que procesaba la ira. En su caso, ese impulso no solo se manifestaba a nivel interno, sino también en reacciones físicas. Reconoció que, aunque no ejercía violencia contra otras personas, sí tenía conductas agresivas hacia objetos, como golpear paredes o puertas, comparando ese comportamiento con una reacción instintiva y poco racional.

“Era algo ridículo. Era como un niño haciendo pataleta… o mejor, como un gorila cuando quiere imponerse, que se golpea el pecho y tira todo a su alrededor. Yo era un mono, pero de qué calibre… Golpeaba las paredes y las puertas, algo tan primitivo y absurdo”, afirmó.

El proceso para entender y controlar la ira

A partir de esa experiencia, Rafa Taibo insistió en la importancia de buscar ayuda profesional. Explicó que acudir a terapia fue clave para entender el origen de sus reacciones y empezar a trabajar en mecanismos de control. De acuerdo con su relato, este acompañamiento no se centró en la medicación, sino en organizar sus pensamientos y adquirir herramientas para gestionar sus emociones.

En ese proceso, el actor y presentador también destacó el valor de verse desde una perspectiva externa, lo que le permitió dimensionar sus conductas y reconocer la responsabilidad individual frente a ellas. Para él, la ira no desaparece, pero sí puede identificarse, entenderse y manejarse con mayor conciencia.

“Cuando te ves desde afuera, entiendes el ridículo que haces cuando te dejas llevar por la ira. Aprendes a dominarla o, al menos, a reconocerla y entender por qué aparece. Y si no lo haces, la responsabilidad es solo tuya”, concluyó Rafa Taibo.

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