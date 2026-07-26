Rafael Santos se refiere a las comparaciones con Diomedes Díaz: “La genética no miente”

Desde el momento en que nació Rafael Santos, el hijo mayor de Diomedes Díaz y Patricia Acosta, el intérprete de “Mi primera cana” sintió que ese niño tendría un papel especial en la historia musical de su familia. El Cacique de La Junta sabía que su hijo llevaría el vallenato en las venas. Y no se equivocó. Con el tiempo se transformó en una realidad: Rafael creció entre acordeones, versos y parrandas hasta convertir la música no solo en una profesión, sino en una herencia que hoy en día, a los 46 años, sigue cultivando con orgullo.

Siendo un niño, el primogénito de la familia Díaz Acosta acompañaba a su padre a sus presentaciones, mientras poco a poco iba construyendo una relación profunda, íntima y propia con el vallenato, el género musical que transformó su vida. A los 18 años, Rafael Santos inició formalmente su carrera profesional, enfrentando el desafío de hacerse un nombre propio como cantante en un terreno donde su apellido era tanto una bendición como una exigencia. Con el tiempo, su voz, su estilo y su forma de interpretar fueron conquistando a los amantes del vallenato, mientras iba creando un repertorio único, con canciones que hoy son parte de la memoria colectiva de sus fans.

La búsqueda de su propia identidad

Son 28 años, casi tres décadas, viviendo entre los aplausos en los escenarios, el reconocimiento público y la responsabilidad de seguir adelante con una de las dinastías más emblemáticas del vallenato, llevando consigo no solo el apellido Díaz, sino también las enseñanzas, los valores y el profundo sentimiento que heredó de su padre. Hoy, Rafael Santos, reconocido por canciones como “El turpial”, “Buscaré quién me quiera” y “Volverás”, mira hacia adelante con una nueva etapa en su carrera artística. Presenta “Mis éxitos, mi historia”, un álbum que celebra su trayectoria artística: “Es un renacimiento de mi carrera, es una actualización, la idea es mantener viva y vigente nuestra carrera musical y esto es una forma muy sana de hacerlo y, además, es necesario que las nuevas generaciones se enteren de que el buen vallenato aún existe y que mis seguidores que siempre me han apoyado se mantengan felices, contentos y actualizados con este producto”, dijo.

Este nuevo trabajo contiene nueve canciones icónicas de su repertorio, con un giro moderno gracias a arreglos y sonidos contemporáneos, pero manteniendo su distintivo estilo vocal. “Soy un cantante auténtico, autónomo y heredo una bella dinastía, una forma de cantar, un sentimiento, que es lo que consolida mi esencia musical. Todos los éxitos han sido una bendición para mi vida personal y mi vida artística. Con estas canciones he podido llegar a todos los seguidores y amantes de la música vallenata, nacional e internacionalmente. Entonces es un honor para mí que el maestro Jimmy Zambrano, que es uno de los mejores productores del país, haya vestido de actualidad estas canciones. Es una realidad el catálogo de Rafael Santos para que las nuevas generaciones se estimulen y lo escuchen”.

El hijo mayor del ‘Cacique de La Junta’ y Patricia Acosta, quien celebra 28 años de trayectoria, ha logrado mantener vivo el legado de su padre mientras construye su propia identidad musical. Fotografía por: Cortesía

Las pérdidas que marcaron su historia

Aunque durante estos 28 años de carrera ha tenido grandes logros, Rafael Santos reconoce que la muerte de Diomedes y de su hermano Martín Elías le dieron un giro a su vida personal y profesional: “Ha sucedido mucho que mi carrera se ha partido en dos porque la música evoluciona en todos sus aspectos, en los shows, en las grabaciones, todo se actualiza hoy en día. Lo que más me dolió fue la partida de estos dos seres que conformaron mi vida de una manera hermosa, como lo fueron mi padre y después Martín Elías, y eso realmente ha sido lo triste en mi carrera, pero sabemos que no hay nada que sea eterno, los seres humanos llegamos un día y nos vamos otro, pero lo importante fue lo que yo viví con mi papá, lo que me enseñó, lo que aprendí, también lo que le transmití a mi hermano Martín Elías, que fue como un hijo para mí, y de esa manera Dios me volvió a dar fortaleza porque yo fui un escogido de Dios para que en algún momento de la historia de mi familia pudiese servirles con el trabajo que Dios me dio. Ha sido lo único triste. De resto pienso que todavía nos queda camino que recorrer y muchas canciones que cantar llevando a mi papá y a Martín en el corazón. Es una responsabilidad muy bonita llevar el legado de ellos y el propio, y sobre todo, con disciplina”.

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El artista asegura que, desde el principio, la música es su verdadero proyecto de vida, al que mantiene y cultiva con pasión. “Ha habido de todo, siempre ha sido un proyecto mi carrera musical. Desde que la inicié lo hice con disciplina, con respeto, con decisión, con mucha realidad y espontaneidad. Se refleja el respeto y el amor que le tengo a mi dinastía. En estos 28 años de carrera canto música de mi padre en el acordeón de Jimmy, en los conciertos hacemos nuestros éxitos y los de mi padre que, obviamente, es el legado que también debo mantener vivo y vigente con todos sus seguidores”.

Las comparaciones con el Cacique de La Junta

Tras la muerte del intérprete de “Sin medir distancias” el 22 de diciembre del 2013, algunos seguidores han asegurado que Rafael Santos quiere imitar a su papá. Sin embargo, el artista de 46 años afirma que esos comentarios no le incomodan, pues su voz forma parte del legado familiar y de la herencia genética que recibió. “Hay dos cosas que no mienten, la palabra de Cristo y la genética. Pienso que es por medio de los genes donde Dios te transmite los dones, tus capacidades físicas, psicomotrices, y yo me siento orgulloso de que no solamente soy el hijo mayor de mi padre, sino que heredé un 85 o 90 % del color de la voz de él, porque el estilo de él es muy natural, es muy de él, y obviamente uno por la genética tiene cosas naturales. Uno como profesional sabe y tiene claro que el estilo que uno hace para su carrera debe ser auténtico. En ese orden de ideas yo le doy gracias a Dios porque tengo de las dos: heredé los genes de mi padre, no solamente en el canto, sino en la nobleza, la sencillez, en la jocosidad, en lo bacano, en la composición, el verso y algunos rasgos físicos, pero realmente me siento muy orgulloso de pertenecer a esta bella dinastía como líder musical. De vaina no me dicen ‘Diomedito’, pero es bonito que la gente pueda sacar estos apuntes y comparaciones porque la genética no miente. Mis hermanos y familiares también conllevan esta responsabilidad de mantener vivo y vigente este legado”.