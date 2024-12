Rafaella, hija de Marbelle de ‘La Descarga’, reveló que vivieron en la calle

Rafaella Chávez no solo es la hija de Marbelle, la joven de 22 años ha logrado hacer su propio camino tras heredar el talento musical de su mamá. Actualmente, se dedica a la música, igual que la mentora de La Descarga.

Debutó como actriz a los 6 años cuando protagonizó Amor sincero, telenovela que narraba la vida de su mamá, a quien ella interpretó. A su corta edad experimentó la fama; sin embargo, pese a su reconocimiento y el de Marbelle, Rafaella enfrentó varios momentos difíciles que la llevaron a los 14 años abandonar su casa.

¿Qué le pasó a Rafaella, hija de Marbelle?

“A mis 22 años he tocado muchas veces fondo en mi vida. Yo fui una mujer que salió a los 14 años de su casa, con una mano adelante y la otra atrás sin saber qué le depararía el destino, pero con una convicción y con la fe en mí en que tengo un espíritu muy valiente y aguerrido. Dios me ha sostenido siempre. Llegué a la iglesia a los 17 años después de atravesar un episodio importante de depresión, cuando, incluso, pensé en acabar con mi vida. Llego allá y conozco mi pastor, y fue esa primera persona que me abrió la mente a entender muchas cosas”, dijo en una reciente entrevista para el podcast El placer de tenerte.

Rafaella Chávez, hija de la mentora de 'La Descarga' Marbelle, contó la difícil situación que vivieron. Fotografía por: Instagram

A pesar de la imagen de éxito que proyecta, la vida de Rafaella no ha estado libre de obstáculos. La joven cantante y modelo ha sido sincera al hablar sobre las dificultades que ha enfrentado, como la muerte de su padre. “Yo perdí a mi papá a mis 12 años y siento que no tuve la relación que hubiera querido tener. Soy increíblemente parecida a él. Me puedo leer cuatro libros al mes, eso es totalmente Royne Chávez. Soy disciplinada, psicorrígida a morir, esas son características que me recuerdan a él todos los días”.

Fue durante este periodo complicado que Marbelle y Rafaella enfrentaron una de las situaciones más duras de sus vidas: vivir en la calle. La joven artista compartió que esta experiencia dejó una huella profunda en su infancia y la ayudó a fortalecerse como persona.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Mi mamá fue una madre soltera que nos crio a dos niñas, sola, y tuvimos que vivir en la calle, mientras muchos creen que mi papá nos dejó una millonada, fue todo lo contrario. Ella tuvo que salir adelante sin saber qué hacer con sus hijas y dormir en la calle y hoy en día estamos acá. Mi mamá es una mujer que ama intensamente a pesar de todo el daño que le han hecho en la vida”, contó. Pese a la difícil situación económica que vivieron, Marbelle logró salir adelante con sus dos hijas.