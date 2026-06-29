Rami Herrera, de ‘La Reina del flow’, revela que padece delicado síndrome ¿De qué se trata?

Rami Herrera es uno de los rostros relativamente nuevos en la pantalla. La actriz que llegó 14 años atrás a Bogotá, siendo aún menor de edad, con el único propósito de estudiar actuación, lidió no solo con lo que significó encontrarse con una ciudad grande y fría que contrataba con su natal Barranquilla y el entorno campesino en el que creció en la finca de sus padres a pocos minutos de Soledad, Atlántico.

Al inscribirse en la Casa del Teatro Nacional comprobó que la interpretación era lo que quería hacer el resto de su vida, sin embargo mientras se preparaba tuvo quebrantos de salud que en su momento le causaron bastante sufrimiento. Esas molestias estuvieron relacionadas con el diagnóstico de una condición específica que recibió.

Rami Herrera fue diagnosticada con hiperlaxitud ligamentaria

Tenía 18 años cuando durante un evento artístico de la Casa del Teatro, quiso incluir mapalé y bailando sufrió una dislocación de rodilla. El diagnóstico: “hiperlaxitud ligamentaria o síndrome de Ehlers Danlos”.

Rami recordó el momento en charla con Vea. “Se me salió la rodilla en la presentación y se me volvió a meter, nadie se dio cuenta, entonces yo terminé y ya luego cuando pasó el momento y se me enfrió la pierna, pues eso fue un dolor y me tocó irme a la clínica sola, yo no tenía a nadie”.

Posteriormente, cuando caminaba en muletas debido a la lesión, sufrió una fuerte caída en la calle. Nadie le prestó auxilio. “Fue muy duro porque además como que en un momento me caí como en la calle y nadie me ayudó, entonces fue como sentirme más sola”.

Esta situación intensificó su sentimiento de soledad. “Fue un momento crítico, pero creo que me ayudó mucho a afrontar y a crecer en la vida”.

Aprendió a convivir con el dolor crónico, fortaleciendo su cuerpo, evitando actividades de alto impacto y desarrollando una mayor conciencia corporal. “En ese momento lo que me dijeron fue como pues toca que le bajes a las cosas de alto impacto, pero pues yo estaba quinto semestre, entonces fue como no, yo, o sea, en ese momento me faltaban otros dos años de la profesionalización que hizo la escuela, me faltaba mucho, como la mitad de la carrera”.

Estos quebrantos y ciertos momentos complejos hicieron que su familia le sugiriera regresar al Atlántico.

“En cierto momento, mi familia, al ver que la estaba pasando mal me sugirió que me devolviera. Tampoco estaban tan de acuerdo con que yo estudiara actuación. Cuando empecé a tomar clases me fui afirmando en que este era mi camino y venía con una sensación en las entrañas de que el camino era por aquí. Siempre me dije: ‘ tú puedes, tú puedes, no te vas a devolver”.

Actualmente Rami maneja muy bien su condición: “Trato de tener mucha conciencia, siento que tengo más músculo ahora, o sea, que de pronto también me ha ayudado como a sostener la articulación”.

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