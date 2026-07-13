Raphael revela cómo se cuida y su dieta a los 83 años. Superó un trasplante y un linfoma

El cantante español, que sufrió en diciembre del 2024 una emergencia médica mientras grababa un show de Navidad para televisión, se encuentra completamente restablecido en su salud y ofreciendo conciertos no solo en España, sino en Latinoamérica. A Colombia llegará el 7 de octubre y dará un show en el Movistar Arena de la capital.

‘Aquel’, la bioserie sobre Raphael para Netflix

Adicionalmente, en septiembre se espera el estreno en Netflix de la bioserie ‘Aquel’ de ocho episodios que contará su vida y que se adelantó en España. Caracol Televisión sería coproductora de esta apuesta protagonizada por Javier Morgade y Carlos Santos.

El artista recibió un trasplante de hígado de urgencia, en el 2003, por una cirrosis hepática, y, a comienzos del 2025 fue diagnosticado con un linfoma cerebral.

Ahora el artista se refirió a varios aspectos de su vida en una conversación con la periodista Patricia Pérez.

Allí contó cómo es su rutina diaria que procura o alterar aunque esté en otro país distinto al suyo. En sus hábitos prioriza una alimentación balanceada, el descanso, el cuidado de su voz y el ejercicio.

Sin café y con aceite de oliva

Raphael se levanta a las 8 de la mañana todos los días, donde quiera que se encuentre. Medita por unos 10 minutos y luego desayuna. Este primer alimento generalmente incluye yogur o una de leche descremada con cereales y una tostada a la que le pone aceite. “Yo sin aceite de oliva soy hombre muerto. Todos los días tomo aceite”, mencionó.

En lugar de café prefiere el té, preferiblemente earl grey. A mitad de la mañana, come un banano, una porción de fruta o frutos secos.

Tras el almuerzo que es sobre el medio día, el artista toma la siesta. “Una vez comido, sobre la una menos diez me voy a dormir. Y me echo mi santa siesta de dos horitas. Tardo también en dormirme, porque la cabeza no para. Me levanto fenomenal. Y si tengo hambre, tomo un poco de chocolate”.

También reveló que cuando da conciertos en la noche come pasta “porque es lo que me da fuerza. Hago la digestión rápidamente. Me gusta el picante y la comida mexicana, pero preferentemente espaguetis. Y cuanto más fino, mejor”.

No es amante de lo frío y además de cuidar su voz, se aleja de los malos hábitos. “No fumes, no bebas, no trasnoches, cuídate del relente de la noche”, dijo a Pablo Motos de ‘El Hormiguero’ cuando le preguntaron por un consejo.

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