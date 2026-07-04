Rasputín de ‘Pandillas, guerra y paz’ reveló diferencias con Freddy Ordóñez: “Me trató mal”

‘Pandillas, guerra y paz’ marcó un antes y un después en la televisión colombiana al retratar la violencia urbana y la realidad de las pandillas en los barrios populares de Bogotá. La producción, creada por Gustavo Bolívar, debutó en 1999 y permaneció al aire hasta 2003 con su historia original, que alcanzó más de un centenar de capítulos. Años después, en 2009, regresó con una segunda temporada que presentó nuevos personajes y conflictos inspirados en problemáticas sociales del momento.

Más de dos décadas después de su estreno, la serie volvió a ser tema de conversación, esta pero esta vez por motivos ajenos a la producción. Resulta que José Hurley Rojas, quien dio vida a Rasputín, reveló que lleva cerca de ocho años sin hablar con Freddy Ordóñez, recordado por interpretar a Javier Jaramillo —El Viejo Javi—. Según explicó, el distanciamiento surgió tras un desacuerdo que se produjo cuando atravesaba una difícil situación económica.

¿Por qué Rasputín y El Viejo Javi, de ‘Pandillas, guerra y paz’, ya no se hablan?

En declaraciones concedidas a la emisora La Kalle, José Hurley Rojas aseguró que, aunque conserva cariño por varios de sus excompañeros de elenco, con Freddy Ordóñez perdió completamente el contacto. “Llevamos como unos siete u ocho años que no nos hablamos”, afirmó el actor, antes de señalar que, desde su experiencia, Ordóñez fue “mal hablado” con él.

Rojas también contó que llegó a escuchar, por medio de otros artistas, que Ordóñez habría hablado mal de él y de otros actores de la serie en diferentes escenarios laborales. Sin embargo, aclaró que esa información le llegó a través de terceros y que, además de ese episodio, hubo otro hecho que terminó de romper la relación entre ambos.

Según relató, después de terminar ‘Pandillas, guerra y paz’ atravesó una fuerte crisis económica y decidió vender afiches de la serie en las calles de Bogotá para conseguir dinero durante la temporada navideña. “Estábamos pelados, yo no tenía para la Navidad... uno se rebusca la plata para los regalos, la ropa y demás”, recordó.

El actor explicó que inicialmente evitó incluir la imagen de Freddy Ordóñez en uno de los afiches porque este le había manifestado que prefería no aparecer. Sin embargo, posteriormente lanzó otro diseño en el que sí lo incluyó. A raíz de ello, aseguró haber recibido un extenso mensaje de su excompañero.

“¿Qué hacen unos actores dejando por debajo la Academia vendiendo afiches? ¿Qué dirá la gente?”, dijo que fue uno de los cuestionamientos que recibió. Frente a ello, respondió: “Yo no vivo del qué dirán, mi hermano. Yo vivo de que tengo que alimentar unos hijos y una familia... y tratar de no robarle al vecino para llevar mi sustento a la casa”.

“Al final, me dejó un mensaje — pero un mensaje larguísimo— en el que me trató re mal", concluyó José Hurley.

Hasta el momento de esta publicación, Freddy Ordóñez no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones entregadas por su excompañero de ‘Pandillas, guerra y paz’.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí