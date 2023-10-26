Raúl Ocampo: Sus publicaciones tras la polémica con la familia de Alejandra Villafañe

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe sostuvieron una relación de más de cuatro años hasta el 21 de octubre del 2024 cuando la actriz murió a causa del cáncer. La pareja solía compartir en sus redes sociales fotos y videos demostrando lo enamorados que estaban. De hecho, la última publicación de la también modelo, diez días antes de su partida, corresponde a un emotivo video donde aparecen juntos. Allí, entre lágrimas, la actriz se rapa con ayuda de su novio.

En la descripción, escribió: “Este video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y a los que se volvieron familia. Gracias a un amor que es de por vida”.

¿Qué pasó con Raúl Ocampo?

Hace unas semanas, una tía de la actriz hizo una publicación que generó polémica en redes sociales. “Queremos que sepan que... no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas, ya déjala que descanse en paz. Nuestra niña se lo merece”.

Días después, Claudia Villafañe, otra familiar de Villafañe publicó un video donde dijo: “Los frutos de su trabajo fueron reclamados por su pareja, por medio de una demanda a sus padres por su pensión, cosa que era innecesaria porque sabemos por ley que le pertenecía a él, pero que con este acto nos demostró que realmente es lo que mueve su corazón, dinero que por supuesto, no le interesa a su mamá, porque con el gran dolor que lleva en el alma el dinero es insignificante”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué dijo Raúl Ocampo tras polémica con la familia de Alejandra Villafañe?

La controversia surgió luego que Ocampo, quien participaba en MasterChef Celebrity, concediera una entrevista para el pódcats Los hombres sí lloran de Juan Pablo Raba, donde reveló detalles de su relación con Alejandra. Allí, el actor aseguró que estuvo con ella hasta sus últimos minutos de vida y contó cómo fue ese doloroso momento.

Tras las declaraciones de las familiares de la actriz, Ocampo ha preferido guardar silencio y no referirse al respecto. Sin embargo, en las últimas horas compartió unas publicaciones donde contó que salió del país con un motivo especial. De acuerdo con lo que contó, viajó a Chile para conocer un famoso viñedo conocido como el Casillero del diablo. “Hola. Yo por acá en el aeropuerto recibiendo la noticia hermosa que me voy a conocer un viñedo de fama mundial”, dijo. En sus historias de Instagram ha dejado algunas postales de su paso por ese país, aunque se desconoce cuánto tiempo estará allá.