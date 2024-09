Reacción de Shakira celebrando un gol de su hijo Milan es tendencia: “hermosa”

Desde que se separó de Gerard Piqué, a principios de junio del 2022, Shakira se ha enfocado no solo en el crecimiento de su carrera artística que la había dejado a un lado por apoyar la de su pareja, sino también en el cuidado de sus hijos Milan y Sasha.

La artista ha sido captada acompañado a los niños en las diferentes actividades escolares y extracurriculares, así como también, ella misma ha publicado fotos y videos de los momentos que comparten en familia.

Hijos de Shakira.

Así celebró Shakira el triunfo de su hijo Milan

Además de ser una estrella de la música, la cantante barranquillera demostró, una vez más, que es una mamá comprometida con el bienestar de sus dos hijos.

Recientemente, la artista fue captada por la prensa celebrando el triunfo de su hijo Milan en la Copa Adidas South Florida SUPER CUP, en la categoría U12, que se llevó a cabo de Miami.

El primogénito de la artista y el exfutbolista del Barcelona brilló en el campo de juego. Mientras tanto, Shakira, desde la tribuna, se mostraba muy emocionada por las jugadas de su hijo.

Al final de juego, la también compositora corrió, saltó, y abrazó efusivamente a Milan, un momento que fue calificado como “motivo” por los fanáticos de la barranquillera, quienes han estado al pendiente de lo que ocurre con su vida.

“Hermosa mi Shaki”, “como todas las mamás orgullosas de los logros de los hijos”, “nada hace más feliz a una mujer que sus hij@s”, “a falta de papá tienen una súper mamá”, “tan linda, tan mamá, tan real”, “es una súper mamá”, “hermosa Shakira compartiendo esos momentos felices con sus hijos”, “Shakira es una excelente mamá”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

¿Por qué a Shakira no le gusta escuchar sus canciones antiguas?

Tras la ruptura de Shakira con Piqué, la barranquillera retomó su carrera musical lanzando nuevas canciones y apareciendo nuevamente ante el público. Por esa razón, muchos le han pedido que, en sus presentaciones, incluya algunos de sus temas antiguos que la dieron a conocer a nivel mundial, como Antología, Pies descalzos, entre otros.

En una pasada entrevista con Sean Evans la cantante explicó por qué ya no canta esos temas: “Tengo otras canciones, ¿saben? Solía apestar, pero pienso que he evolucionado. Me gusto mucho más ahora como artista. Creo que solía exagerar los gritos en mi voz”, afirmó.