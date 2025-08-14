Reconocida actriz de novelas es captada en supuesto robo de portátil. Imágenes

Las cámaras de los establecimientos públicos usualmente captan todo lo que ocurre en estos lugares, siendo de interés aquello que hacen los clientes mientras esperan, cuando los dependientes de estos sitios se ausentan por momentos. Todo esto hace parte de la seguridad de los negocios.

En México una cámara de un spa captó cómo una cliente del lugar, que llegó tarde y se registró aprovechó la ausencia, por minutos, de la dependiente del local para sustraer el computador portátil y llevárselo. La noticia sería una más o tal vez ni sería registrada por los medios, de no ser porque la cliente mencionada es una reconocida actriz en el país.

Así lo publicó el periodista Javier Ceriani en su programa de youtube dejando en evidencia a la actriz Gabriela Murray, recordada por sus papeles en producciones como Retratos de familia, Ramona, Alondra, Si Dios me quita la vida, Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho. Ceriani exhibió las imágenes que muestran a la actriz llevándose supuestamente una laptop y rápidamente el hecho fue reproducido por los medios del espectáculo en México.

La señalada actriz, que se mantiene vigente en obras de teatro, es además hija del legendario actor, escritor y director argentino Guillermo Murray, fallecido en el 2021. Gabriela es además hermana del también actor y conductor Rodrigo Murray.

Gabriela Murray ignoraba que estaba siendo grabada

“Estas son las cámaras del lugar, está robando en un spa en México. Nunca se ha visto a una actriz mexicana haciendo esto. Chequea qué puede robar y se llevó la laptop. Qué bruta que no sabe que ahí están las cámaras”, indicó Javier en su nota.

Según lo dicho por el comunicador, el spa intentó comunicarse directamente con la actriz, quien negó el señalamiento, pero tras recibir las pruebas en video, bloqueó cualquier contacto con el negocio.

Así mismo, mencionó que el lugar no demandará a la actriz porque los costos que derivarían de un caso legal resultan ser elevados, sin embargo desea recuperar la información del portátil.

De momento, Gabriela Murray no ha hecho ninguna declaración pública ni ha respondido a las acusaciones.

