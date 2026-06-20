Reconocida actriz fue hallada sin vida junto a su esposo en un carro. Autoridades investigan

La comunidad artística de California está de luto por el fallecimiento de Judith “Judy” Wyler Sheldon, hija del director de cine William Wyler, y de su esposo, Wylie Sheldon. La pareja fue encontrada sin vida dentro de un vehículo estacionado al lado de una autopista en el norte de California, en un caso que aún está bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

¿Qué pasó con la hija del director William Wyler?

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de California (CHP), el incidente ocurrió el 15 de junio, cuando los agentes respondieron a un aviso sobre un automóvil detenido en el arcén derecho de la Interestatal 5, cerca de Fawndale Road. Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con un Jeep Compass 2022 que aún tenía el motor encendido y a sus dos ocupantes inconscientes en el interior. A pesar de los esfuerzos de reanimación realizados por los servicios de emergencia, ambos fueron declarados muertos en el lugar.

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Las víctimas de 84 y 86 años eran conocidos mecenas y promotores de las artes en San Francisco. Según las autoridades, hasta ahora no se han hallado signos de violencia, y la causa oficial de sus muertes aún está por determinarse. La investigación sigue en curso mientras se aguardan los resultados de las autopsias y otros análisis forenses. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es que el vehículo estaba encendido cuando lo encontraron. Además, este descubrimiento se dio en medio de una fuerte ola de calor que azotaba la región. Informes de medios estadounidenses indicaron que las temperaturas en el área llegaron a unos 43 grados Celsius (109 grados Fahrenheit) ese día, lo que ha llevado a plantear varias teorías sobre lo que pudo haber ocurrido. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado ninguna causa específica y han solicitado que se espere a los resultados oficiales de la investigación.

¿Quién era Judith Wyler?

Judith era hija del director William Wyler, quien es considerado una de las figuras más influyentes en la historia de Hollywood, fue responsable de clásicos como Ben-Hur, Roman Holiday, Mrs. Miniver y The Best Years of Our Lives. Wyler, con sus tres premios Óscar a mejor director, dejó una marca indeleble en la industria del cine. Aunque Judith heredó esa conexión familiar con el mundo del cine, forjó su propio camino como defensora de la preservación del cine mudo y se convirtió en una de las principales promotoras del San Francisco Silent Film Festival.

Además, su labor filantrópica y su apoyo a numerosos proyectos culturales en la ciudad la hicieron destacar aún más. Su esposo, Wylie Sheldon, un abogado retirado, compartía su pasión por el arte y el compromiso con la comunidad. Juntos, eran muy respetados por artistas, cineastas y gestores culturales.