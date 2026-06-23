Reconocida actriz e influencer hospitalizada tras ayuno intermitente ¿Qué le pasó?

Los ayunos intermitentes son actualmente una de las prácticas más habituales relacionadas con el adelgazamiento. el más común de estos es dejar de comer por 16 horas y comer en un lapso de 8 siguientes.

En Brasil, este método volvió a ser el tema de discusión y generó alertas tras la hospitalización de una reconocida influencer y actriz que, reportan los medios locales, en medio de su régimen alimenticio se sometió a un ayuno de este tipo que se extendió por más de dos días.

La generadora de contenido que estuvo 60 horas sin comer. Quería bajar 5 kilos

Fue Joana Cabral, influencer y modelo, que estuvo un total de 60 horas sin probar alimento.

La generadora de contenido de 37 años y actriz sufrió una severa descompensación en su domicilio y habría trascendido que su objetivo era bajar cinco kilos de peso de manera rápida.

La falta de ingesta de alimentos por el prolongado tiempo provocó un desmayo dentro de su casa, lo que obligó a su traslado de urgencia a un centro de salud.

Al llegar al centro asistencial fue diagnosticada hipoglicemia, hipotensión, es decir, presión arterial baja, y una importante debilidad en la frecuencia cardíaca.

Cabral permaneció bajo observación clínica e internada hasta que logró los niveles normales en sus exámenes. Desde el lugar donde estuvo en cuidados, hace dos semanas, la actriz emitió un mensaje para que otros no siguieran su ejemplo e indicó en sus historias. “Independientemente de la causa, nunca más haré algo así. No vale la pena el riesgo”.

Una vez fuera de peligro, la influencer compartió algunos de los reportes de noticias que registraron su situación y anunció a sus seguidores que ya estaba bien. “¡Ya estoy genial! 100% “, puntualizó la generadora de contenido.

Joana estuvo recientemente como invitada en el programa de televisión Super Pop de la cadena RedeTv y mostró que ya está completamente recuperada.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí