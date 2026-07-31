Reconocido presentador revela que ha perdido más del 80% de la audición: “Serios problemas”

Raúl de Molina es uno de los presentadores más reconocidos de habla hispana en Estados Unidos. Actualmente, el cubano hace parte del equipo de anfitriones del programa El gordo y la flaca que está por cumplir 28 años ininterrumpidos al aire en Univisión donde, además, comparte set con Lili Estefan.

¿Qué le pasó a Raúl de Molina?

Recientemente, a través de la pantalla del programa, el comunicador reveló un problema de salud que está enfrentando: “No tengo buenas noticias porque fui al doctor, que no iba desde hace cuatro años, del oído, y me dice que he perdido el 80 y pico por ciento de lo que yo oigo”, comenzó diciendo.

Enseguida, agregó: “Me queda nada más el 20% de este y de este he perdido el 70 y pico, entonces en un oído me queda el 18% y en el otro me queda, no sé, como el 10%”.

Esa pérdida auditiva no es reciente. Con el paso de los años, ha venido aumentando. De acuerdo con el periodista, empeora cuando está en lugares públicos donde suele haber mucho ruido: “Lo tengo hace años y se ha puesto peor en los últimos años. Por eso dice muchas veces mi esposa: ‘Te están gritando aquí en el aeropuerto y tú no oyes a la gente’”.

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A pesar de que la pérdida auditiva es bastante significativa, De Molina comentó que en charlas cara a cara puede escuchar con normalidad. Sin embargo, los lugares ruidosos son un verdadero reto para él. “Si tú me hablas normal no me tienes que gritar, yo oigo perfectamente bien cuando tú estás al lado mío hablándome normal. Cuando estás en un restaurante y hay mucha gente hablando a la vez es cuando tienes serios problemas”.

Para mejorar su calidad de vida, de Molina podría someterse a una cirugía: “El doctor me dice: ‘Te podemos poner un implante dentro del oído porque ya has perdido tanto’. Es como algo que meten por dentro del oído y después te ponen un aparato por fuera para tú poder oír mejor, pero eso solamente es aprobado si tú has perdido tanto como yo de la audición de los dos oídos”.

Aunque no dijo con certeza si se someterá al procedimiento, el comunicador dejó en claro que está considerando las diferentes opciones que tiene para lidiar con una condición que ha afectado su vida diaria de manera progresiva. Por ahora, el cubano usa audífonos.

¿Quién es Raúl de Molina?

Antes de hacerse famoso en la televisión, tuvo una carrera como fotógrafo para agencias y revistas de renombre internacional como Associated Press, Time, Newsweek, Life, ¡Hola! y Paris Match. Su trabajo abarcó desde conflictos y eventos políticos en América Latina hasta deportes y celebridades. A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con varios premios Emmy por su labor en televisión y, en 2025, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en reconocimiento a su valiosa contribución a la televisión en español.